I segretari del Silp-Cgil e della Cgil di Oristano chiedono l’intervento del prefetto

Dal freddo al caldo. Nello stabile della Prefettura di Oristano (di proprietà dell’Inps) che ospita anche Questura e Polizia stradale, poliziotti e personale civile subiscono i disagi legati al malfunzionamento dell’impianto centralizzato che gestisce riscaldamento e raffreddamento dei vari comparti della struttura.

Ancora una volta la denuncia arriva dal segretario generale del Silp Cgil di Oristano Daniele Rocchi e dal segretario generale Cgil di Oristano, Andrea Sanna, che già lo scorso dicembre avevano sollevato il problema, quando negli stessi locali si lavorava al gelo e negli alloggi interni che ospitavano alcuni dei poliziotti non era nemmeno possibile utilizzare l’acqua calda. I due sindacalisti scrivono nuovamente al prefetto di Oristano per chiedere soluzioni: “Siamo certi della sua sensibilità verso tutti i lavoratori”, commenta Rocchi, “auspico una veloce risoluzione”.

Pubblichiamo integralmente la lettera.

Dobbiamo ribadire il nostro disappunto e forte preoccupazione nei confronti dei lavoratori e lavoratrici della Polizia Stradale e della Questura di Oristano, oramai da anni ostaggi di un macchinario che gestisce il riscaldamento e la refrigerazione dei luoghi di lavoro, nel particolare la Polizia Stradale, l’Ufficio immigrazione e la Polizia Amministrativa.

Questo argomento è stato più volte da noi segnalato, nonché argomento di commissioni paritetiche provinciali. Con la stagione estiva si presenta, come ogni anno, il tema delle elevate temperature sui luoghi di lavoro, soprattutto in Sardegna. Un caldo eccessivo sul luogo di lavoro può essere un vero e proprio rischio per la salute del lavoratore, con problemi anche seri come colpi di calore, problemi cardiocircolatori, perdita di lucidità.

Questa situazione è definita “stress termico”, ovvero la persistenza di un microclima eccessivamente caldo o umido sul luogo di lavoro, e può essere combattuta in vari modi, per tutelare la propria salute e quella degli altri lavoratori. Questa situazione è stata ancor più disagevole a causa dell’utilizzo delle norme di prevenzione contagio da Covid-19. Il datore di lavoro è obbligato a garantire una temperatura “adeguata” nei luoghi dove i lavoratori svolgono le proprie mansioni; la normativa di riferimento è il Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/08 (art. 63-64)

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Fatte queste premesse e confidando nella Sua sensibilità e operatività, Le chiediamo in primis di rapportarsi celermente con l’Ente titolare dello stabile, affinché venga attuata dapprima una repentina manutenzione straordinaria della macchina in esame, situata nei locali della Polizia Stradale, anche perché i lavoratori stanno soffrendo adesso il caldo, e non tra 3 mesi. Inoltre nelle more degli obblighi e possibilità in capo alla Pubblica Amministrazione, soprattutto in questo periodo di sgravi fiscali e transazione ecologica, bisognerebbe necessariamente individuare dei progetti più funzionali e duraturi, già ampiamente esistenti, quali frutto della modernità tecnologica su cui punta da sempre il nostro Paese.