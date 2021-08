Dal Friuli in ferie a Cuglieri, per dare una mano dopo gli incendi

“Marco è ormai uno di noi”, racconta il comandante dei barracelli, Gavino Irde: “lavora come tre dei nostri uomini e non si risparmia”.

Il parroco di Cuglieri, don Mario Piras, gli ha trovato alloggio a Santa Caterina e Marco si è messo subito al lavoro. L’amministrazione comunale l’ha assegnato come rinforzo ai barracelli, che in questi giorni curano lo stoccaggio e la distribuzione di foraggio e mangimi tra gli allevatori che hanno perso tutto.

Da Porcia, provincia di Pordenone, aveva raggiunto Livorno in auto (“perché qui senza la mia macchina sarei stato di peso”), poi il traghetto e l’ultima tappa in Sardegna fino al Montiferru.

E così Marco Ugosetti, 27 anni, dipendente di una ditta friulana che fa manutenzione di serbatoi per GPL, qualche giorno fa si è presentato in municipio a Cuglieri: “Che cosa posso fare?”.

Marco con i barracelli di Cuglieri. A destra il comandante Gavino Irde

Il giovane friulano raccoglie i complimenti e ricambia di cuore: “I barracelli e tutta la popolazione di Cuglieri sono di una ospitalità incredibile, io ho in tasca gli stessi soldi di quando sono partito”.

Il lavoro è tanto, “qui è stata distrutta l’intera catena produttiva, ci vorranno anni perchè questi territori riprendano a vivere”, dice Marco. Ma la solidarietà sarà preziosa: “Consiglio questa esperienza ai giovani della mia età. Al ritorno a casa io sarò una persona migliore”.

E chi non può dare una mano di persona? “Ci sono tanti modi per aiutare. Ad esempio si può partecipare alla sottoscrizione per l’acquisto di un nuovo veicolo per i barracelli di Cuglieri. Nell’incendio si è fermato un loro mezzo e ora ne utilizzano uno vecchissimo, prestato per pochi giorni dalla Protezione Civile. Hanno urgenza di un mezzo nuovo ed efficiente per garantire il servizio antincendio”.