Leo e Sole sono 2 splendidi micini molto affiatati e uniti del quartiere San Michele di Cagliari, rimasti orfani hanno trovato riparo in un giardino.

La mamma è stata investita, e i gatti purtroppo non sono al sicuro sia per rischio investimento che per attacchi dei cani lasciati liberi.

Li abbiamo proposti tanto per poterli donare un futuro migliore, ma le avversità sembra non abbiano fine, anche quando vengono accolti in un caldo nido.

A distanza di una settimana dall’ adozione tornano indietro, purtroppo aver cura richiede tempo e soldi, e in questo momento abbiamo deciso di aprire una raccolta fondi per aiutare Valentina Pisano, la ragazza che li ha cresciuti nel giardino a procedere con le sterilizzazioni.

Basta poco da parte di tanti per poter almeno bloccare le nascite di gattini destinati a un futuro con prospettive a basso tasso di vita.

Valentina non ha una Postepay, quindi in questa circostanza di emergenza abbiamo aperto noi di radio zampetta sarda la raccolta.

Di seguito gli estremi :

https://www.paypal.me/saraafloris

IBAN della Postepay Evolution intestato a Floris Sara: IT85P3608105138235162835172

Non possiamo che ringraziare di cuore a chi con un minimo contributo aiuterà questi micini.

Per adozione contattate il

+39 349 275 9411

