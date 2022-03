Oristano

Prosegue l’iniziativa contro l’aumento dei prezzi e la carenza di materie prime per la filiera alimentare e quella zootecnica

Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese lancia un appello agli utenti consortili, invitandoli a coltivare i terreni incolti che possono essere riqualificati e utilizzati per la produzione di materie prime sia per la filiera alimentare che per quella zootecnica. Negli ultimi anni l’ente consortile aveva già avviato una significativa azione di incentivazione all’utilizzo delle aree irrigate e non coltivate, cercando di abbassare il costo delle utenze irrigue e incoraggiando così la produzione.

È questa la strada intrapresa per rispondere ai continui aumenti dei prezzi e alla difficoltà di importare grano e mangimi nell’isola. Una situazione critica, accentuata dalla guerra tra Ucraina e Russia entrata nel vivo a fine febbraio. Proprio dai paesi che si affacciano sul Mar Nero arrivavano nell’isola grandi quantità di materie prime. Con il conflitto armato il filo si è però spezzato.

Sono 36 mila gli ettari di terra che potrebbero essere irrigati dal solo Consorzio di bonifica dell’Oristanese, ma quelli al momento utilizzati sono solo il 60%. Si tratta di un buon dato, superiore a quello degli altri enti consortili dell’isola, ma le prospettive di crescita ci sono eccome. Per questa ragione il presidente Carlo Corrias ha indirizzato una nota agli utenti, prospettando alle aziende consorziate e ai proprietari e agli affittuari di terreni prossimi ai distretti irrigui consortili la possibilità di valutare un incremento delle superfici coltivate. Tra le iniziative anche la creazione di una task force finalizzata a velocizzare le pratiche per i nuovi allacci idrici.

L’amministrazione consortile si è resa disponibile a “garantire dall’inizio della campagna irrigua un servizio, se necessario, su 7 giorni la settimana e 24 ore su 24, per assicurare il soddisfacimento irriguo di tutte le colture impiantate”; “valutare in tempi rapidissimi, tramite una task force appositamente costituita, eventuali richieste di allacci provvisori e/o irrigazione fuori distretto”; “richiedere al Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino la dotazione dei volumi necessari a garantire l’irrigazione di tutte le aree poste a coltura, ed in base alla determinazione del Comitato accogliere le richieste di irrigazione che verranno presentate”.

Corrias ha inoltre evidenziato che “i tributi inerenti il servizio irriguo 2022 saranno richiesti solo a partire dal 2023 e, ove se ne faccia richiesta, gli stessi potranno essere rateizzati”.

L’iniziativa segue quella di Coldiretti, che nelle scorse settimane, insieme all’Anbi – l’associazione che riunisce i Consorzi di bonifica – ha avviato un censimento delle terre incolte. Ricoltivare i terreni abbandonati potrebbe rilanciare l’intera filiera agricola e, in particolare, Arborea, patria della zootecnia sarda.

