Dal centro al Quartello, a Quartu i topi d'auto non vanno in vacanza: "Addio soldi e documenti"

I topi d’auto non conoscono soste e non guardano il calendario. Ferragosto? Niente ferie, si continua a delinquere. A Quartu, soprattutto, dove nelle ultime ore sono tre le automobili prese di mira e svaligiate. Una in via Monsignor Angioni, davanti al supermercato. A lanciare l’allarme nei gruppi pubblici Fb del paese è Giuseppe C.; “Mi hanno aperto la macchina fronte Iper Pan. Se qualcuno trovasse carte e documenti in giro se cortesemente potrebbe cercarmi in privato? Grazie mille”. L’uomo si era allontanato dalla macchina e, quando è tornato, ha trovato il finestrino del lato passeggero in frantumi e la stessa vettura alleggerita. Un’altra segnalazione è arrivata da via Sant’Antonio, inizio zona del Quartello. Stessa tecnica: vetro rotto e via dopo pochi secondi con quanti più oggetti possibile tra le mani. Una piaga che non conosce sosta, quella dei topi d’auto nella terza città della Sardegna, quasi sempre molto fortunati nel farla franca.

“Ormai colpiscono anche alla luce del giorno, è assurdo”, commentano vari quartesi. E, sempre nella zona del supermercato di via Monsignor Angioni, una terza automobile è stata visitata e ripulita dai malviventi.