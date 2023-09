Meteo Le aree interessate

Cagliari

Dall’allerta per il gran caldo a quello per i temporali, in appena 24 ore. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di allerta. L’avviso ha validità dalle 14 alle 20.59 di oggi sabato 16 settembre. Previsto un codice giallo con criticità orinaria per rischio idrogeologico per temporali. Le zone di allerta interessate sono quelle di Flumendosa, Flumineddu e Gallura.

Sabato, 16 settembre 2023

