Dal Bosa al torneo di Viareggio. Vetrina internazionale per il giovane calciatore Ablaye Faye

Bosa

Arrivato in Sardegna la scorsa estate, il diciannovenne giocherà l’importante torneo

Ci sarà anche un po’ di Bosa alla prossima Viareggio Cup, uno degli appuntamenti di calcio giovanile più importanti a livello internazionale. L’attaccante diciannovenne Ablaye Faye parteciperà al torneo con la maglia della società statunitense Fa Euro New York Soccer Club.

Faye è stato tesserato dal Bosa la scorsa estate. Gioca nel campionato di Eccellenza e in rossoblù ha già messo a segno sei reti. È nato a Dakar, in Senegal, ma dall’età di 12 anni vive in Italia, dove si è trasferito con la famiglia, nel Goriziano.

L’esterno offensivo fa parte anche della Rappresentativa regionale sarda Under 19. Domani partirà per Milano e martedì prossimo, 21 marzo, giocherà la sua prima partita del torneo di Viareggio, contro la Fiorentina.

“Sono emozionato”, ha detto il diciannovenne, “il Viareggio sarà una vetrina importante. Voglio dimostrare il mio valore, perché nella vita voglio fare il calciatore. Amo lavorare, non mi arrendo facilmente nonostante le difficoltà”.

Il giovane attaccante ha iniziato a giocare a calcio in Senegal. In Italia ha vestito le maglie di Ronchi, Cjarlins Muzane e San Luigi. Poi un’esperienza anche nel campionato Primavera 2, con il Pordenone, prima dell’arrivo in Sardegna.

“A Bosa mi trovo molto bene”, ha aggiunto Faye, “il club non mi ha mai fatto mancare niente. Ho trovato tante persone gentili e un campionato tosto”.

Venerdì, 17 marzo 2023