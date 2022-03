Dal 25 marzo la Manifattura Tabacchi diventa la “Casa del Robot”

Grazie ai visori di Realtà Virtuale sarà possibile un’interazione basica in ambiente virtuale con i

robot, utile per introdurre la realtà virtuale ai visitatori. Si potrà interagire con un robot che aiuterà

il visitatore nello svolgimento di attività semplici, in lingua inglese.

Tra le aree allestite anche quella dedicata al gaming , dedicata alle esperienze virtuali connesse alla le aree allestite anche quella dedicata aldedicata alle esperienze virtuali connesse alla

robotica: qui sarà possibile interagire con dei monitor touch che raccontano contenuti e curiosità

legate alla robotica, attraverso giochi interattivi come puzzle e memory , e altre interazione di

gaming semplice.Particolarmente interessante per educatori e studenti è NeuromakerHand , un

prodotto in grado di coinvolgere nell’esplorazione dei campi STEM con una tecnologia facile da

implementare e scalare, modellata su una vera tecnologia pluripremiata.

La mostra , che ha ricevuto il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di

Cagliari, è aperta d i mattina dalle ore 9 alle 14 e il pomeriggio dalle ore 17 alle 20.30 . Il giorno

di chiusura è lunedì . Il sabato e la domenica l’orario è continuato dalle ore 9 alle 20.30.

È possibile prenotare online il biglietto: https://bit.ly/3q8itNE possibile prenotare online il biglietto:

DOVE? Manifattura Tabacchi, viale Regina Margherita, 33 Cagliari (Spazio Esposizioni Opificio

Innova, corte 2, primo piano).

straordinaria mostra interattivaOF ROBOTICS sbarca a Cagliari. Dal 25 marzo al 30gli spazi della Manifattura Tabacchi ospitano un’dedicata al tema della roboticadel rapporto uomo – macchina. Promossa da Opificio Innova, cone il contributo delladi Sardegna, l’esposizione sarà animate da esemplari di intelligenza artificiale eprovenienti da tutto il mondo.evento eccezionale per il capoluogo sardo, un’occasione per far avvicinare adulti e bambini arealtà affascinante e dalle molteplici applicazioni, sia in campo medico sia in campofino alla vita di tutti giorni senza escludere l’affascinate mondo dei giochi. I visitatoriammirare e interagireil robot umanoide più iconico realizzato daDotato di una gamma espressiva incredibile, i suoi movimenti ed emozioni loil perfetto robot parlante. Stupirà i visitatori con le sue doti da intrattenitore, su un palcoalle sue performance nella prima stanza della mostra HouseL’utente potràin prima persona conselezionando le varie opzioni su un monitorin cui scegliere le opzioni disponibili.e piccini potranno entrare nellae interattivapossibile viverein realtà digitali, con la possibilità di interagire con oggetti ed elementi parte delloraffigurato nel mondo virtuale ricreato grazie ad una parete frontale sensorizzata.altro gioiello della mostra èilumanoide creato con scarti di stampanti 2d e pezziin 3d creato da Nicolaingegnere meccanico, appassionato di robotica ecollaboratore e socio delCagliari. Il cervello del robot è un Arduino nanocontrolla i movimenti degli occhi e della bocca, e attraverso un ulteriore upgrade è possibileil controllo vocale e sensori di avvicinamento. Felix è stato realizzato prendendodai racconti di Isaac Asimov, padre delle famose leggi della robotica.of Robotics mette in mostra ancheEsoscheletro,pensata per ridurre lomuscolare del lavoratore e migliorarne la postura, salvaguardo la sua salute, prevenendoe abbattendo i tempi del ciclo operativo, eun robot modulare, articolatocon intelligenza integrata open-source progettato per rendere l’apprendimento, lal’esplorazione e la programmazione divertenti e più interattivi.oggetto di pura tecnologia, stile e design, èRobot Amico,passo verso una roboticapiù precisa ed efficace, un esempio di cooperazione e produttività tra uomo e macchina.è untecnico e comunicativo voluto daper rappresentare la capacità deidi lavorare con la massima precisione e flessibilità. È il simbolo del nuovo paradigma dellaCostruito interamente in alluminio e magnesio, Racer3 pesa solo 30 kg, per unomassimo di 630 mm edi 3 Kg.