Oristano

La Asl ha comunicato gli orari di apertura dell’ambulatorio

Da mercoledì 20 luglio il pediatra di libera scelta Mario Rossano Putzu aprirà l’ambulatorio a Bosa, in via Ginnasio, 4. Il medico potrà prendere in carico i bambini residenti nei comuni di Cuglieri, Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Sennariolo, Scano Montiferro, Suni, Tinnura e Tresnuraghes. Lo riferisce la Asl di Oristano.

A partire dalla data di apertura dell’ambulatorio le famiglie potranno rivolgersi all’Ufficio scelta e revoca del medico e del pediatra (a Bosa in via Amsicora 16) per la compilazione del modulo di scelta.

Il dottor Putzu aprirà l’ambulatorio il lunedì, dalle 15.30 alle 18; il martedì dalle 8.30 alle 11; il mercoledì, dalle 9.30 alle 12; il giovedì, dalle 15 alle 17.30; il venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.30. Per parlare con il pediatra sarà possibile telefonare tutte le mattine tra le ore 7.45 e le 9.45 al numero 345.5292372, mentre al di fuori degli orari indicati sarà possibile contattarlo attraverso l’applicazione gratuita Pediatotem Paziente.

A disposizione degli assistiti è anche una Carta dei servizi, elaborata dal dottor Putzu, nella quale sono contenute utili informazioni sul servizio fornito dal pediatra, sulle modalità d’accesso alle visite urgenti, programmate o domiciliari, su come comportarsi nei festivi, notturni e in situazioni d’emergenza e sui prescrizioni e certificati. Il documento è consultabile e stampabile anche dal sito della Asl di Oristano.

“Finalmente i bambini di Bosa e dei paesi vicini avranno un pediatra di libera scelta”, commenta con soddisfazione il direttore generale della Asl di Oristano, Angelo Serusi. “A questo risultato si è arrivati grazie alla collaborazione fra Regione, Ares e Asl, che ha permesso di superare gli ostacoli burocratici per poter garantire l’assistenza sanitaria di base anche ai piccoli della Planargia, un territorio che per la sua conformazione geografica e distanza dai maggiori poli sanitari merita una particolare attenzione”.

Nei giorni scorsi aveva dato notizia dell’arrivo del nuovo pediatra il sindaco di Bosa, Pier Franco Casula.