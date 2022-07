Oristano

Soddisfatto il segretario del Sap: “Uno strumento che salvaguarda l’incolumità degli operatori”

Dal 18 luglio anche a Oristano e in provincia gli agenti di polizia potranno utilizzare la pistola ad impulsi elettrici. Per il segretario del Sindacato autonomo di polizia, Andrea Listo, è una data importante: “Questo strumento non letale”, spiega il il rappresentante del Sap, “ha già consentito di ridurre le aggressioni, come evidenziano i dati su scala nazionale, ed ha permesso ai poliziotti di svolgere in sicurezza la propria attività operativa a salvaguardia della comunità, permettendo di semplificare e gestire più agevolmente delle situazioni operative che altrimenti avrebbero creato notevoli criticità”.

“Gianni Tonelli, già segretario generale ed ora parlamentare, e Stefano Paoloni, attuale segretario generale del Sap, apparivano come dei visionari”, aggiunge sempre Listo, “e venivano scherniti come poliziotti italiani che vedevano troppi film americani. Ma anche le resistenze di carattere ideologico hanno ceduto di fronte alla bontà dell’iniziativa e grazie ai risultati positivi della sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici, è entrata nel pieno la fase di distribuzione e di operatività del taser”.

La pistola ad impulsi elettrici è ormai in uso in quasi tutte le province italiane, da sud a nord, e sta dando i risultati che la sperimentazione aveva previsto, cioè far diminuire l’uso della forza. In Sardegna è già in dotazione alla polizia di Nuoro.

“Sono veramente numerosi gli interventi con il taser”, prosegue sempre il segretario del Sap, “senza il quale gli operatori sarebbero stati costretti per legge ad utilizzare la forza e invece, nella maggior parte dei casi o la persona da fermare ha desistito oppure, laddove è stato necessario far ricorso all’uso dello strumento, non vi è stato alcun contatto fisico”.

“La nostra segreteria di Oristano”, conclude Andrea Listo, “si ritiene soddisfatta per il risultato conseguito, dopo tanti anni di battaglia del Sap finalmente uno strumento che salvaguarda l’incolumità degli operatori e che facilita l’attività di tutti gli addetti alla sicurezza”.

