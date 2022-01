Ancora dieci giorni, poi le maglie delle restrizioni inizieranno finalmente ad allentarsi. Via le mascherine all’aperto e si potrà persino tornare a ballare: salvo imprevisti, e sperando di scongiurare nuove varianti e ulteriori picchi, dal 10 febbraio si potrà passeggiare senza mascherine, mentre le discoteche potranno riaprire. Le novità in arrivo dal governo non finiscono qua: a metà settimana è previsto un nuovo consiglio dei ministri in cui si decideranno le nuove regole su green pass e soprattutto dad e quarantene a scuola. In tutta Italia, infatti, i contagi sono finalmente in calo e anche i ricoveri diminuiscono. In controtendenza la voce del virologo Pregliasco, che invoca mascherine all’aperto fino a marzo perché, avverte, la pandemia è ancora molto pericolosa.

L'articolo Dal 10 febbraio stop mascherine all’aperto e riaprono le discoteche proviene da Casteddu On line.