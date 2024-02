Oristano

Riunione a Donigala per preparare l’incontro di aprile con il Papa e per alcune nomine



Si è parlato anche di elezioni regionali e di lavoro nella recente riunione della Conferenza Episcopale Sarda, a Donigala Fenughedu. I vescovi – riferisce una nota dell’Ufficio comunicazioni sociali – “hanno condiviso alcune riflessioni riguardanti la situazione attuale dell’Isola, anche tenendo conto dei temi che risultano cruciali, non solo nel dibattito politico che precede le elezioni amministrative regionali del prossimo 25 febbraio, ma anche per il futuro della Sardegna”.

“Nell’invitare alla partecipazione al voto – diritto e dovere fondamentale e inalienabile dei cittadini – i vescovi esprimono forte preoccupazione per un tema generativo del nostro futuro, quello del lavoro. I cambiamenti ai quali stiamo assistendo”, ricorda il documento, “tra i quali quelli legati all’emergere di nuove tecnologie e al prevalere di un sistema economico-finanziario nel quale l’uomo e le comunità sembrano essere sempre meno decisivi, impongono il recupero della centralità della politica. Solo recuperando norme sociali e regole comuni degne dell’uomo, i nostri territori, soprattutto le zone interne, potranno rifiorire e immaginare il loro futuro con speranza”.

“I princìpi costituzionali di equità e di sviluppo, di democrazia e di solidarietà sono quelli che, come credenti, ritroviamo come fonte nella dottrina sociale della Chiesa”, ricorda la nota elaborata da mons. Corrado Melis, segretario della Conferenza Episcopale Sarda.

I vescovi propongono anche “un intervento strutturale di medio-lungo periodo che rimetta al centro un processo educativo e politiche dell’istruzione attente al bene comune, come anche competenze professionali da attivare e coltivare lungo tutto il percorso di vita delle persone”.

Nell’incontro presieduto da mons. Antonello Mura, i vescovi della Sardegna hanno poi approfondito i preparativi per la visita ad Limina apostolorum che li vedrà impegnati in Vaticano, per incontrare il Papa e i Dicasteri della Santa Sede, dall’8 al 13 aprile.

Il resoconto diffuso al termine della riunione invita tutte le comunità alla preghiera e spiega che “i vescovi sono consapevoli di portare con sé, presso la sede di Pietro, tutta la Sardegna, ecclesiale e sociale, e per questo invitano tutti coloro che potranno farlo a presenziare a qualche momento pubblico, tra i quali le celebrazioni già fissate nelle basiliche romane”.

Il programma prevede la celebrazione della Santa Messa secondo il seguente calendario: martedì 9 aprile alle 7.15 nella Basilica di San Pietro; mercoledì 10 alle 18 nella chiesa di San Paolo fuori le Mura; giovedì 11 alle 7 a Santa Maria Maggiore; venerdì 12 alle 7.30 a San Giovanni in Laterano.

Mercoledì 10 aprile, dalle 9, anche i vescovi sardi parteciperanno all’Udienza generale, alla quale sono stati invitati i seminaristi e gli educatori del Seminario regionale e quelli dei Seminari minori.

L’incontro a Donigala ha permesso anche di fare alcune nomine. La professoressa Anna Maria Posadino (Diocesi di Sassari) è la nuova delegata regionale per l’Educazione, la Scuola e l’Università; don Fidele Koto (Diocesi di Ales-Terralba) è stato nominato direttore regionale per la Cooperazione missionaria tra le Chiese; don Maurizio Mirai (Diocesi di Iglesias) è il delegato regionale per l’Ufficio catechistico; il dottor Roberto Comparetti (Diocesi di Cagliari) è il delegato regionale per le Comunicazioni sociali.

Sabato, 3 febbraio 2024