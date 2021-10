L’obiettivo finale è quello di promuovere l’importanza della lettura in età scolare e il ruolo dell’arte come strumento di conoscenza e appropriazione del luogo in cui si vive. Il progetto artistico è stato inoltre un’occasione per superare la lezione frontale per adottare una didattica diversa, innovativa e inclusiva, senza barriere orarie e mura scolastiche, possibile anche con le limitazioni imposte dall’emergenza Coronavirus.

Hawthorne era stata coinvolta in un progetto di arte partecipata, promosso dall’amministrazione comunale di Simaxis con l’Assessorato alla Cultura e Pubblica istruzione, in collaborazione con l’Istituto comprensivo statale Simaxis-Villaurbana. La scuola ha inserito nella programmazione del nuovo anno scolastico una serie di attività didattiche volte all’accrescimento culturale, artistico, sociale e civico degli studenti.

Fonte: Link Oristano

