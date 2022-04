Arborea

Per il taglio del nastro presenti la sindaca Pintus e le assessore regionali Murgia e Pili

Sarà tutta al femminile sabato ad Arborea l’inaugurazione della Fiera dell’agricoltura, della Mostra zootecnica, di quella florovivaistica e della Mostra dei mezzi, macchine e componenti per l’agricoltura, i servizi e la componentistica.

Taglio del nastro alle 11 con la sindaca Manuela Pintus e le assessore regionali all’Agricoltura, Gabriella Murgia, e all’Industria, Anita Pili. Con loro i dirigenti dell’Associazione Allevatori Sardegna e del “Sistema Arborea” 3A, Cooperativa Produttori Arborea e Banca di Arborea.

Saranno 19 gli allevamenti presenti con 100 capi selezionati della razza Bruna e Frisona italiana. Un centinaio anche le aziende che esporranno negli altri segmenti produttivi, dei servizi, della componentistica e dell’agroalimentare.

Spazio alla tradizione gastronomica locale con “A tavola in Fiera” con i prodotti di Arborea e nelle postazioni Slow Food. C’è attesa anche per la Sagra delle fragole, in programma domenica 1° maggio, nel pomeriggio, a cura dei produttori locali.

La regia della Fiera è affidata alla Pro Loco di Arborea. Gli ingressi saranno controllati, nel rispetto delle norme sanitarie ancora vigenti.

Alla 38ª Mostra regionale del bovino da latte della razza Frisona italiana (organizzata da Anafibj, AarSardegna, Comune di Arborea e Regione Sardegna) ci sarà spazio anche per i ragazzi e ragazze dell’Agafi isolana, che riunisce i giovani allevatori della Frisona italiana. L’associazione ha tra i propri obiettivi quello di avvicinare i giovani al mondo dell’allevamento del bovino da latte e nel pomeriggio di domenica i ragazzi – coordinati dall’ispettore di razza Paolo Campanaro – si sfideranno nella gara di conduzione, giunta alla 16ª edizione.

Questa competizione, che prevede la suddivisione dei partecipanti in Junior (11-17 anni) e Senior (18-30 anni), sarà svolta con animali in movimento. Il giudice della Mostra assegnerà un voto di merito decrescente. Come da tradizione, i più piccoli potranno sperimentare la conduzione dei vitelli.

L’AarSardegna nel fine settimana della Fiera di Arborea mette in palio il Trofeo Giovani, che viene assegnato ai due giovani che si sono particolarmente distinti nell’accudire e condurre gli animali durante la manifestazione. I vincitori verranno scelti dai controllori AarSardegna presenti in fiera. Il premio ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani allevatori non solo al mondo delle mostre ma anche alla realtà lavorativa negli allevamenti.

“Portare i giovani nel settore dell’allevamento del bovino da latte”, commenta Lino Boschetto, vice-presidente di AarSardegna, “è fondamentale per garantire il ricambio generazionale. Come associazione siamo ben lieti di dare ampio spazio alle iniziative del Dairy club della Sardegna”.

Giovedì, 28 aprile 2022

