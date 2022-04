Cabras

Prima attività sul campo per i ragazzi dell’Istituto comprensivo in occasione della Giornata nazionale del mare

Lezione in spiaggia a Mari Ermi questa mattina per gli alunni dell’Istituto comprensivo di Cabras che, insieme ai biologi e agli esperti dell’avifauna, hanno scoperto quali sono le buone norme da attuare per rispettare l’ambiente. È l’iniziativa promossa in occasione della Giornata nazionale del mare, organizzata dall’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di ventre, in collaborazione con la Lipu, Forestas, il Ceas Ingurtosu e l’Istituto comprensivo di Cabras.

Il progetto, denominato “Gli amici del Fratino” è legato all’educazione ambientale e alla sostenibilità: dopo un primo incontro formativo in classe, i ragazzi oggi hanno iniziato le attività sul campo.

Finanziato dall’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, il progetto intende avviare una serie di attività informative, educative e di sensibilizzazione nell’ambito del delicato tema della tutela e conservazione della biodiversità, nello specifico del Fratino, specie in via di estinzione.

Aiutati dal personale di Forestas e seguiti dagli insegnanti, gli studenti hanno posizionato la cartellonistica nell’area che congiunge la spiaggia e la palude, sulla quale sono specificate alcune semplici ma importanti regole da rispettare nel periodo interessato dalla nidificazione: camminare lontano dalle dune, non avvicinarsi agli eventuali nidi presenti ma segnalarli chiamando il 1515, numero di pronto intervento del Corpo Forestale, e tenere i propri cani al guinzaglio.

Il profilo costiero e le numerose zone umide presenti nel perimetro di competenza della riserva marina del Sinis rappresentano un delicato habitat, sono numerose le specie di uccelli che vivono e condividono il territorio, alcune delle quali nidificano in prossimità della costa, negli stagni e nelle paludi presenti, zone identificate come aree SIC, Siti d’Interesse Comunitario e ZPS, Zone di Protezione Speciale.

“Abbiamo scelta la giornata di oggi per avviare le attività sul campo del progetto e quindi celebrare la giornata nazionale del mare. Il Mediterraneo è una fonte di ricchezza che va rispettata e con esso anche tutte le specie animali e vegetali che ci vivono, “ha detto il Direttore dell’area Marina Protetta, Massimo Marras. “Il Fratino è la specie maggiormente minacciata dalle insidie rappresentate dall’attività antropica e dalla mancanza d’informazione. Il progetto intende portare alla conoscenza dei non addetti ai lavori questa realtà, per capirla e rispettarla”.

A partire da oggi e fino al termine della stagione estiva sono previste altre iniziative che coinvolgeranno diversi portatori di interesse, come le attività produttive presenti nel litorale, i turisti e visitatori

“È fondamentale che i giovani vengano indirizzati verso queste attività, ma è altrettanto importante che la consapevolezza sul valore del mare e del territorio che ci circonda sia condivisa da tutti coloro che vi gravitano intorno”, ha aggiunto il sindaco di Cabras, Andrea Abis. “L’obiettivo è quello di garantire nel tempo la fruizione di contenuti educativi sul tema e incentivare la tutela della biodiversità vegetale e faunistica di un territorio che punta gran parte del suo sviluppo economico sulla valorizzazione del patrimonio naturalistico, rendendolo sempre più fruibile in termini di eco-sostenibilità”.

La Giornata nazionale del mare è stata istituita il 13 febbraio 2018 per sensibilizzare le giovani e i giovani, attraverso attività e momenti di confronto, e sviluppare il concetto di ‘cittadinanza del mare’ e rendere le studentesse e gli studenti cittadini attivi del mare, ovvero tutori della sua conservazione e della sua cultura.