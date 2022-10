A RADIO ZAMPETTA SARDA LA NOSTRA ESPERTA SILVIA SERRA CHE OPERA A USSANA, DURANTE LA VISITA ALLA SUA PAZIENTE DAENY. LA BELLISSIMA MICINA BIANCA PRESENTA UN’ ECCESSIVA PRODUZIONE DI CERUME, LA DR.SSA SILVIA CI PARLA DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL CONDOTTO UDITIVO, QUALI ESAMI DI LABORATORIO OCCORRONO E LA TERAPIA IDONEA. NON PERDETE IL VIDEO!!! Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085 Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda #radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino #canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove #canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglov

