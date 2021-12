Cagliari

Le informazioni utili

All’hub di Oristano partiranno venerdì prossimo, 17 dicembre, le vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica. In tutta l’isola da domani, giovedì 16 dicembre, a partire dalle ore 12, per i nati dal 2010 al 2016, che abbiano già compiuto 5 anni, è confermata l’apertura delle prenotazioni che potranno essere effettuate attraverso la piattaforma di Poste Italiane, via web o contattando il numero verde 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20), oppure tramite i portalettere o gli Atm di Poste Italiane.

Per i prenotati le vaccinazioni partiranno già da domani ad Alghero e Iglesias. Sempre domani è inoltre in programma un Open day a Cagliari per i nati dal 2010 al 2016. Le somministrazioni si terranno dalle 14 alle 19 nell’hub dedicato nel centro congressi della Fiera della Sardegna, con percorsi e personale riservati ai più piccoli.

Sabato si aggiungeranno anche i punti di vaccinazione di Ozieri, Sassari (Rizzeddu) e Olbia. Dal 19 via alle vaccinazioni dei piccoli anche a Nuoro, mentre i primi slot a San Gavino saranno disponibili dal 21 e a Tempio dal 22 dicembre. Questa la disponibilità a oggi, che potrebbe essere incrementata nelle prossime ore con eventuali anticipazioni nei diversi centri, con calendari sempre aggiornati sulla piattaforma di Poste Italiane.

Intanto questa mattina in Sardegna sono arrivati i primi vaccini pediatrici anti-Covid per l’avvio della campagna rivolta ai più piccoli. Diversamente da quanto programmato, sono sbarcati nell’Isola 6 vassoi da 6 mila dosi del vaccino a MRna Pfizer-BioNtech, per un totale di 36mila dosi. Trentamila dosi in più rispetto a quanto previsto. Attualmente ulteriori 18 mila dosi di Pfizer per i più piccoli sono attese a metà gennaio, a queste si aggiungono altre 37.440 dosi destinate alle altre fasce d’età.