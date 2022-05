Terralba

Protagonisti di un progetto di ex alternanza scuola – lavoro, in collaborazione con Italia Nostra e Selas Terralba

Zaini in spalla, scarpe da trekking, abiti comodi, desiderio di scoprire le bellezze del territorio e soprattutto tanta voglia di stare insieme hanno accompagnato il cammino da Uras a Marceddí dei ragazzi della classe 3°A AFM i dell’IIS De Castro di Terralba, protagonisti del progetto “Camminando nella storia”.

L’iniziativa rientra nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex alternanza scuola lavoro) ed è stata realizzata dalle ragazze e dai ragazzi della scuola in collaborazione con Italia Nostra e l’associazione culturale del Terralbese “Selas Terralba”.

“Sono state impiegate 30 ore per creare un Cammino da fare a piedi, in linea con un modello di turismo lento e esperienziale legato alla salvaguardia dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni del territorio”, spiegano i ragazzi. “Il percorso è stato suddiviso in due giorni: uno da Uras a Terralba, l’altro da Terralba a Marceddí, passando per il territorio di San Giovanni, per un totale di circa 30 km”.

“Eravamo noi le guide turistiche che presentavano i beni archeologici previsti nel progetto: a Uras il Nuraghe Sa Domu Beccia, il villaggio del neolitico, la Chiesa di Sant’Antonio e la Chiesa di San Salvatore, a Terralba la Chiesa di San Pietro, a San Giovanni la villa romana, il villaggio preistorico, sa mitza de Santuanni, la Chiesa campestre, su stradoni de is Damas (Domus), a Marceddí la Chiesa della Madonna di Bonaria, la Torre vecchia, il pozzo sacro di Orri. Durante il Cammino siamo stati accolti da una natura incontaminata: le diverse tonalità di verde, i prati di margherite e orchidee selvatiche, i fenicotteri e i fratini con il loro particolare cinguettio”, spiegano ancora i ragazzi, raccontando cosa ha lasciato loro l’esperienza: “Abbiamo capito quante risorse archeologiche, culturali e naturalistiche abbia il nostro territorio, quanto sia importante sensibilizzare e promuovere la conoscenza e la cultura presente in contesti poco conosciuti e poco visitati, ma importanti come quelli legati ad un turismo convenzionale; abbiamo capito quanto sia fondamentale per i ragazzi della nostra età l’inclusione, lo stare insieme, condividere, confrontarsi, aiutarsi, saper aspettare l’ altro, fare gruppo e impegnarsi per un obiettivo comune. Il Cammino ci ha permesso tutto questo e non solo, ci ha dato anche la possibilità di pensare a noi stessi e leggerci dentro. Del resto “Il Cammino è come la vita, devi lasciarti sorprendere ad ogni passo. Il Cammino deve essere fatto dalla solitudine di ognuno, in compagnia del mondo intero”.