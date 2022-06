Cagliari

Anche nell’Isola il laboratorio interattivo che rende accessibili ai genitori le ultime scoperte di psicologia e neuroscienze dello sviluppo

Apprendimento, capricci, ansia da separazione, linguaggio e bilinguismo, motivazione e disciplina, Attaccamento e Indipendenza. Sono i sei laboratori online che Francesca Maria Picci, mamma e unica referente del metodo BabyBrains a Cagliari e nel sud Sardegna propone ai neo che ai genitori, ma non solo: un corso sulla genitorialità da una mamma sarda per le mamme – ma anche per i papà – sardi.

“Non si danno formule magiche, ne ricette pronte o soluzioni veloci”, spiega Francesca Maria Picci, esperta social media marketing e da due anni mamma di Ludovica, “fornirò attraverso il metodo BabyBrains gli strumenti necessari per essere genitori informati, efficaci e consapevoli e per scoprire cosa accade nel cervello del vostro bambino”

La presentazione di BabyBrains avverrà martedì prossimo – 21 giugno – alle 18, in diretta su zoom.

“Parleremo di memoria, linguaggio, capricci e molto altro”, aggiunge Pirri, “e oltre a riflettere su tematiche fondamentali per la crescita armonica dei nostri figli, ci divertiremo”.

Dopo la presentazione inizierà il ciclo di laboratori: il primo incontro è fissato per mercoledì 22 giugno alle 14.30, al quale seguirà quello di venerdì 24 giugno alle 18.

“Questo è l’unico corso sulla genitorialità approvato dal Professor Mark Johnson, direttore della Facoltà di Psicologia dell’Università di Cambridge”, spiega Francesca Maria Picci.

BabyBrains® è il laboratorio interattivo che rende accessibili ai genitori le ultime scoperte di psicologia e neuroscienze dello sviluppo, dal concepimento ai 4 anni di vita del bambino. Ideato e creato da Silvia Dalvit Ménabé, neuroscienziata italiana (mamma di 3 bimbi), e fondatrice del parto positivo insieme a Cecilia Antolini, è l’unico programma di educazione genitoriale basato sulle neuroscienze.

BabyBrains riconosce l’unicità di ogni bambino, per questo non dà risposte preconfezionate ma offre un metodo di osservazione. Invece di imparare rigide strategie educative e adattare il bambino ad esse, si impara ad osservare (in modo facile e naturale) i segnali che il bambino manda e a valutare come relazionarsi.

“Non si tratta di insegnare a fare il genitore, ma di acquisire consapevolezza, conoscenza e fiducia sulle proprie competenze genitoriali”, conclude Francesca Maria Picci.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 345 3489359 o inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.