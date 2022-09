Simaxis

Soddisfatto il sindaco Giacomo Obinu, proseguono i controlli della polizia locale

Aveva chiuso tutto in sacchetti: scatole di farmaci, ricevute per capi di abbigliamento acquistati on-line, ma anche tanta plastica e normali rifiuti domestici indifferenziati. Poi quei sacchetti li aveva abbandonati nelle campagne di Simaxis, in località Feorredda. Purtroppo per lui, tra i rifiuti c’erano parecchie tracce che lo hanno fatto identificare facilmente.

Per questo una persona che abita in un paese vicino a Simaxis è stata multata dalla polizia locale e dovrà ripulire la zona che aveva usato come discarica.

Il sindaco del paese, Giacomo Obinu, ha dato notizia della vicenda con una certa soddisfazione, sottolineando che questo tipo di gesti incivili non devono restare impuniti: “Questa persona si è caricata i rifiuti in macchina, con il rischio di farsi scoprire, per abbandonarli nelle nostre campagne”, ha detto il sindaco. “Comportamenti come questi meritano una sanzione”.

I numerosi sacchi di rifiuti erano stati trovati a Feorredda dagli agenti della polizia locale alla fine di agosto, durante uno dei consueti controlli effettuati in paese e in particolare nelle zone sensibili.

Immediatamente erano partire le indagini per risalire al responsabile, che è stato trovato grazie ad alcuni riferimenti contenuti tra gli oggetti gettati nei sacchi. L’incivile dovrà ora pagare una sanzione di 200 euro. Ha anche l’obbligo di ripulire la zona, ma per il momento non ha provveduto a portare via i rifiuti.

Il sindaco Obinu e la polizia locale hanno fatto sapere che i controlli proseguiranno.