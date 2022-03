Fordonagianus

A sera anche il concerto del coro locale Su Cuncertu “Juanninu Fadda” nella chiesa di San Lussorio

Centinaia di visitatori da tutta la Sardegna a Fordongianus per la XXX edizione delle Giornate FAI di Primavera “Dal romano al romanico: da San Lussorio all’anfiteatro” organizzate nel fine settimana. Per tutti loro è stata una grande giornata di festa e cultura, che ha soddisfatto le attese.

Promosse con la collaborazione della Cooperativa Forum Traiani ed il prezioso supporto dell’amministrazione comunale di Fordongianus e della Soprintendenza ABAP per Cagliari, Oristano e Sud Sardegna l’iniziativa si è svolta sabato e domenica scorsi, con l’accesso a luoghi semi sconosciuti o inaccessibili normalmente.

Di particolare interesse il mosaico di rara fattura (ritrovato nella necropoli adiacente alla chiesa di San Lussorio), che sino alla settimana scorsa era sempre stato custodito nei depositi comunali e mai esposto.

In totale sicurezza, i visitatori sono stati suddivisi in gruppi – in base agli orari scelti nella prenotazione – e hanno effettuato un percorso che prevedeva la visita a monumenti e reperti di straordinaria bellezza come la Chiesa e la cripta di San Lussorio, la necropoli circostante, l’anfiteatro romano e, naturalmente, l’inedito mosaico.

Grazie all’impegno del Gruppo Fai Oristano e alla disponibilità di Maura Vargiu della Soprintendenza per Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, l’antico reperto è stato prelevato dai depositi ed è stato esposto in una delle cumbessias che circondano la chiesa, per poi far rientro nei magazzini a manifestazione chiusa: un notevole impegno, ripagato dalla soddisfazione dei visitatori.

Ad aggiungere ulteriore qualità alla proposta del Fai, l’accesso all’anfiteatro romano, struttura risalente al I secolo d.C. che nel suo massimo splendore aveva raggiunto una capienza di circa 3.000 spettatori, secondo solo all’anfiteatro di Cagliari.

Tra i valori aggiunti all’iniziativa promossa a Fordongianus anche il parterre di studiosi ed esperti che hanno accompagnato le visite in qualità di “narratori”, quali la stessa Maura Vargiu, Nicoletta Usai, docente dell’Università di Cagliari; Pier Giorgio Spanu, docente dell’università di Sassari e l’archeologo Antonio Vacca: tutti accomunati da un grande passione, tanto entusiasmo e dagli studi che nel corso della loro attività professionale hanno dedicato ai monumenti e reperti di Fordongianus, e in particolare a tutta l’area della chiesa di San Lussorio.

A loro si sono aggiunte anche le guide della cooperativa locale Forum Traiani, che si sono distinte per la professionalità e competenza.

A fine giornata c’è stato un momento di grande suggestione e commozione con l’esibizione dell’apprezzatissimo coro Su Cuncertu “Juanninu Fadda” di Fordongianus che, per la prima volta, ha cantato nella chiesa di San Lussorio.