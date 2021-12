“Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti”, continua l’assessore con delega alle politiche giovanili. “Fare del bene per la comunità e per il prossimo. Oggi con la consegna del materiale in pediatria abbiamo chiuso il cerchio”.

“Giocattoli, abbigliamento intimo per i bimbi ricoverati con particolari situazioni, pigiami di diverse taglie”, spiega il presidente della Consulta Aramu, “e sono in arrivo anche quattro saturimetri pediatrici, strumenti dei quali ci avevano comunicato l’assenza e che abbiamo acquistato dal Nord Italia”.

Fonte: Link Oristano

