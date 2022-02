Terralba

Intanto Luca Spanu ha conseguito la cintura nera primo dan

Qualificazione ai Campionati italiani cadetti di judo per Marica Spanu. La giovane atleta della società Gs Judo Terralba si è piazzata prima nella categoria +70 domenica scorsa ad Arborea e ha quindi strappato il pass per le finali nazionali in programma a Roma il prossimo 6 marzo.

Un altro atleta terralbese, Luca Spanu, ha conseguito la cintura nera primo dan dopo circa 20 anni di carriera agonistica.

In questi anni Spanu ha ben figurato in tutta Italia, aggiudicandosi anche prestigiosi titoli.

“Un giusto riconoscimento per la sua carriera”, ha commentato il suo tecnico Giovanni Spanu, che in passato ha combattuto ai vertici per oltre 30 anni, con il titolo di terzo dan.

Oggi il tecnico si occupa di allenare i bambini dai tre anni in su, ma prepara anche gli agonisti per le varie competizioni a livello nazionale.

