Da Striscia la Notizia a Marceddì: gita nell’oristanese per Cristiano Militello

Terralba

Il comico in vacanza con la famiglia è rimasto affascinato dal borgo di pescatori

Vacanze in Sardegna per il comico e inviato del programma Mediaset “Striscia la Notizia” Cristiano Militello: nei giorni scorsi ha scelto di fare tappa a Marceddì, per gustare del buon pesce nella borgata di Terralba e concedere qualche foto.

“Io e due amici nuoresi, Sandra Massidda e Matteo Mutzette, l’abbiamo incontrato nel ristorante “Da Lucio” sul lungomare”, ha raccontato Manuela Fa, guida ambientale e membro della Pro Loco di Terralba. “È stato molto disponibile e simpatico, scambiando quattro chiacchiere con noi per una decina di minuti”.

“È qui in vacanza con tutta la famiglia e sta alloggiando a Pistis, ma sta visitando anche la nostra zona”, ha continuato Fa. “Si è detto davvero entusiasta della Sardegna: era già stato sull’Isola altre volte per le riprese di “Striscia lo Striscione”, in particolare a Cagliari, Alghero, Lanusei e Sassari. È rimasto molto affascinato da Marceddì”.

In programma, forse, anche una visita alla Torre. “Dal momento che sono io a occuparmi della sua apertura per conto della Pro loco, gli ho proposto di farvi visita nei prossimi giorni. Consulterà la famiglia e ci farà sapere entro sabato”, ha concluso Fa. “Ci ha fatto davvero una buona impressione con la sua simpatia e disponibilità. Una bravissima persona”.

Mercoledì, 5 luglio 2023