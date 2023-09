Da solo in spiaggia per una nuotata, muore un turista svizzero

Cronaca Era in vacanza in Sardegna con la moglie

San Teodoro

Tragedia questa mattina nel mare di San Teodoro: un turista di 63 anni, originario della Svizzera ma residente in Germania, è morto di fronte alla spiaggia di Cala d’Ambra.

Secondo le informazioni raccolte finora, l’uomo di mattina presto era andato da solo in spiaggia per una nuotata. Più tardi alcuni bagnanti hanno visto il suo corpo che galleggiava a poca distanza dal bagnasciuga e l’hanno portato a terra.

I tentativi di rianimarlo sono stati inutili, è possibile che la morte sia stata causata da un infarto.

A Cala d’Ambra sono intervenuti anche gli uomini della Guardia costiera e gli agenti della polizia locale di San Teodoro.

L’uomo era in vacanza in Sardegna con la moglie, alloggiavano in un residence di San Teodoro.

Martedì, 5 settembre 2023

