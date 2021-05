Da Solanas all’Abruzzo la meteorologa del Giro d’Italia Margherita Erriu, collaboratrice Rai, in diretta per due tappe della corsa rosa

“Curare le previsioni meteo di due tappe del Giro”, dice la meteorologa di Solanas, “non è semplice. Richiede una grande conoscenza del territorio, le previsioni sono localizzate e precise. È stato emozionante, perché anche la mia famiglia in Sardegna ha visto le mie previsioni del tempo in diretta tv”.

La meteorologa si occupa in particolare delle previsioni del tempo per Buongiorno Regione, in onda su Rai 3 Abruzzo, del giornale radio abruzzese di Radio Rai e di Rai Isoradio, il canale nazionale dedicato alle notizie di infomobilità. Con il Giro, le previsioni di Margherita Erriu sono arrivate per due giorni sulle reti Rai nazionali.

Originaria di Solanas, piccola frazione del Comune di Cabras, Erriu vive in Abruzzo da nove anni e da tre collabora con la Rai. Dopo aver conseguito la maturità classica al liceo “De Castro” di Oristano, ha studiato Fisica alla Sapienza di Roma, poi si è trasferita a L’Aquila, dove ha seguito il corso di laurea magistrale in Fisica dell’atmosfera.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a