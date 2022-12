Da Simaxis a Cipro per un corso educativo con il programma Erasmus+

Simaxis Giulia Sanna ha già partecipato a nove progetti e incoraggia i giovani: “Opportunità preziose” “Ci sono opportunità che sembrano troppo belle per essere vere”: è così che Giulia Sanna, 24 anni, di Simaxis, descrive le proprie esperienze con l’Erasmus +, i progetti interamente finanziati dall’Unione europea che permettono di viaggiare, conoscere persone da tutto il mondo e arricchire il proprio curriculum. Arrivata ormai al suo nono programma Erasmus+, Giulia Sanna stavolta ha partecipato a un corso di formazione di dieci giorni sull’educazione non formale e il team building, nella splendida cornice della città di Paphos, nel sud di Cipro: “Il progetto, promosso dall’associazione rumena Ask Yourself, ha coinvolto giovani provenienti da Italia, Romania, Cipro, Spagna e Polonia”, racconta, “i quali hanno avuto l’occasione di mettersi in gioco e di imparare in che modo gestire gruppi di giovani per far crescere il senso di comunità e di appartenenza al luogo”.

Un momento di pausa durante il corso a Cipro

“Nell’arco dei dieci giorni c’è stato spazio anche per una visita in una scuola locale, durante la quale abbiamo potuto mettere in pratica subito quanto appreso, lavorando con ragazzi fra i dodici e i quindici anni”, continua Giulia. “A ciò si sono aggiunti i tanti momenti di scambio culturale tra i partecipanti e con la popolazione locale, senza rinunciare a qualche gita e a lunghi pomeriggi al mare”. Dopo la candidatura e la selezione, la partecipazione al progetto è completamente gratuita, vitto e alloggio compresi. “Al ritorno sarà sufficiente inviare i biglietti all’organizzazione promotrice per essere interamente rimborsati delle spese di viaggio”, spiegato Giulia Sanna. “Non ci sono requisiti per partecipare, a meno che non venga specificato. È raccomandata la conoscenza dell’inglese, dal momento che è la lingua utilizzata per i lavori. Ma se qualcuno non ha un livello da madrelingua non c’è problema: sono tante le persone che scelgono di buttarsi e di provare una nuova esperienza pur senza conoscere la lingua, ed è un’ottima opportunità per imparare e spingersi un po’ di più fuori dalla comfort zone”. Erasmus+ include tanti tipi di progetti, non solo legati al mondo universitario, ma dedicati anche a coloro che non frequentano alcun corso di studio.

Un tramonto sul mare di Cipro

“Sembra troppo bello per essere vero, ma questi progetti sono una realtà fortemente avviata da tanti anni, anche se purtroppo sono poco pubblicizzati. Ma dove cercare un progetto? Il modo più veloce è tramite Facebook: sono tanti i gruppi nei quali vengono segnalate costantemente nuove opportunità, come ad esempio Erasmus+ for Italian participants. Ci sono poi i canali ufficiali, come i siti Salto-Youth e Scambieuropei“, conclude Giulia Sanna. Martedì, 6 dicembre 2022

Fonte: Link Oristano