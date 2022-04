SERRI. Il coro polifonico “Voci in musica” di Serri, nato il 27 marzo 2007, composto attualmente da 22 elementi originari di Serri, Gergei, Escolca, Siliqua, Villanova Tulo, Mandas, Siurgus Donigala, Senorbì, diretto dal maestro Massimo Atzori di Guasila e presieduto da Giorgio Manca, ha cantato ieri mattina, mercoledì, l’Ave Maria in limba in piazza San Pietro in Vaticano, nel corso dell’udienza generale di papa Francesco.

“Esibirci alla presenza del Santo Padre è stata una esperienza emozionante, indimenticabile sottolinea il presidente dell’associazione culturale Giorgio Manca”. Il coro polifonico “Voci in musica” ha svolto una intensa attività. Ha organizzato diversi concerti di beneficenza, si è esibito in decine di feste e rassegne sia in Sardegna che nella Penisola e in Europa e ha partecipato a diverse trasmissioni televisive. Nel 2019 ha partecipato al festival mondiale dei cori polifonici che si è svolto a Praga, capitale della Repubblica Ceca, dal 6 al 12 novembre. Nell’ottobre dello scorso anno ha organizzato con il comune e con la collaborazione dei medici del reparto di chirurgia cardiologica dell’ospedale Brotzu di Cagliari il progetto “Aortas apertas”, uno screening per la prevenzione dell’aneurisma all’aorta dedicato a tutto i residenti nei comuni del Sarcidano. “Negli ultimi 2 anni- afferma il presidente Giorgio Manca - a causa della pandemia da covid 19, siamo stati costretti a sospendere l’attività”. L’associazione intanto ha organizzato per il 7 maggio, a Serri, in occasione del quindicesimo anniversario della fondazione, una “festa evento” alla quale parteciperanno i migliori “cantadores” di “cantu a chiterra” (canto sardo a chitarra). A settembre, il coro “Voci in musica” effettuerà una tournèe in Olanda ospite dei circoli degli emigrati sardi. Gian Carlo Bulla