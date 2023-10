Da Sassari a Cagliari per salutare l’amico che lotta contro la leucemia: il bel gesto di decine di motociclisti che hanno raggiunto il capoluogo sardo dove ora si trova il sassarese Salvatore Soggiu. “Grazie mille ragazzi”: con queste poche parole, ma ricche di significato, “Salvatore Soggiu e Monica Sau ringraziano l’organizzatore Antonio Cedrello e tutti i compagni dell’Africa Twin di Sassari per la bellissima sorpresa fatta a Cagliari. Il gesto è stato molto commovente. Grazie di nuovo a tutti”. La vicinanza degli amici non è passata quindi inosservata, quella che di domenica mattina ha fatto percorrere centinaia di chilometri, in sella alle due ruote, solo per un saluto veloce, per esprimere a Soggiu “noi ci siamo, non ti arrendere”. E il gesto è stato più che gradito e apprezzato dall’uomo e dai suoi familiari che con un video postato sui social hanno voluto condividere l’emozione. “Non me lo aspettavo” commenta la donna, “tutti per Salvatore, grazie mille ragazzi”.