Santa Giusta

I ballerini folk Ilaria Pusceddu e Salvatore Ledda negli USA con la Sardegna nel cuore



Un viaggio negli Stati Uniti indimenticabile per una coppia di Santa Giusta, Ilaria Pusceddu e Salvatore Ledda, maestri di ballo sardo dell’associazione no profit “Salvo D’Acquisto”.

I due sono arrivati a New York sabato scorso e hanno già ballato per i passanti in diverse zone, da Battery Park a Ellis Island. “Abbiamo ballato in coppia per strada, con la musica sarda riprodotta dal nostro altoparlante connesso tramite Bluetooth”, racconta Ilaria Pusceddu.

“Alcuni newyorkesi ci hanno visti senza molto interesse: sono abituati a tutto! Però in tantissimi si sono fermati ad ammirarci: tutisti, americani di origine asiatica o indiana, e molti italiani che vivono negli Stati Uniti”.

La coppia ha deciso di passare una settimana all’estero e per l’occasione ha deciso di portare con sé gli abiti della tradizione, dopo aver contattato alcuni referenti di due circoli sardi presenti a New York, il “Sardegna Club” e “Shardana”.

“Ci siamo emozionati anche noi durante le nostre esibizioni”, racconta Ilaria Pusceddu. “I sardi americani hanno provato gioia e dolore, perché la lontananza dall’isola si fa sentire. Tanti devono aspettare anni e anni prima di poter riabbracciare i propri cari”.

“Siamo stati in battello davanti alla Statua della Libertà”, dice ancora la maestra di ballo di Santa Giusta. “Alcuni ci hanno chiesto delle foto, poi incuriositi ci hanno domandato se indossiamo i costumi ogni giorno. Abbiamo spiegato che ormai solo alcuni anziani continuano a usarli”.

Salvatore Ledda, ballerino sardo dal 1976 e amante delle tradizioni isolane, ha anche recitato due poesie, una sui sardi e una seconda sulla pace, con l’attenzione di tutti.

“Non riusciamo a stare senza ballare! In vacanza abbiamo voluto portare con noi la nostra Sardegna. Ce la portiamo nel cuore ovunque”, esclama Ilaria Pusceddu con un sorriso.

Insieme dal 2010, la coppia ha alle spalle numerosi viaggi in Italia e all’estero in costume sardo. “Siamo stati insieme in Germania, in Trentino- Alto Adige e in Emilia-Romagna. Da soli invece in Spagna e in Perù”.

Lo scorso anno, a settembre, i due ballerini hanno riaperto la scuola di ballo sardo che gestiscono da tempo a Santa Giusta. “Abbiamo ballato per una stagione intera con le mascherine: non è stato semplice”, ricorda Ilaria Pusceddu. “I nostri allievi erano circa 70, le loro età vanno dai 5 anni ai 75 anni. Alcuni dei nostri ex allievi di Ales, San Gavino, Gonnoscodina e Laconi continuano ancora a seguire le nostre lezioni, spostandosi a Santa Giusta”.

Ilaria Pusceddu e Salvatore Ledda rientreranno in Sardegna sabato 12 agosto, con il sorriso sul volto e con la felicità di aver regalato dei momenti speciali anche a qualche sconosciuto.

Lunedì 8 agosto 2022