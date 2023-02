Da San Vero Milis il primo sì alle rivendicazioni sul diritto alla salute

San Vero Milis

Oggi anche a Samugheo il documento proposto dal Coordinamento dei comitati

Il Consiglio comunale di San Vero Milis è stato il primo nell’Oristanese ad approvare il documento sulla grave situazione sanitaria nei territori proposto alle amministrazioni locali dal Coordinamento dei comitati per la salute. Alla seduta straordinaria di ieri hanno partecipato anche tanti cittadini, assieme a una delegazione dei comitati.

Il sindaco Luigi Tedeschi ha letto il documento da inviare alla Regione e al Ministero della Salute. Poi un voto a larga maggioranza, con la consapevolezza che la salute non è di destra, né di sinistra né di centro: è un diritto fondamentale del cittadino.

Il documento – che oggi sarà discusso in Consiglio comunale anche a Samugheo – elenca una lunga lista di proposte e rivendicazioni per il rilancio della sanità pubblica in Sardegna. Eccole:

ogni comunità deve avere un numero di medici di famiglia, pediatri e guardie mediche proporzionato al numero di abitanti, attraverso l’adozione di un immediato piano di emergenza e un continuo raccordo tra medicina generale, specialistica e ospedaliera;

incentivazione delle iscrizioni al corso di formazione in medicina generale, garantendo adeguate retribuzioni e contratto di lavoro;

autorizzazione ai medici in formazione di acquisire scelte di assistiti;

alleggerimento del carico burocratico che grava sui medici di famiglia e progressiva riduzione del massimale dei pazienti, non appena sarà terminata l’attuale emergenza;

incentivazione ordinaria, anche economica, per i medici di famiglia che prestano servizio nei territori più disagiati;

equa distribuzione delle risorse umane sanitarie in tutti i territori della Sardegna;

ripristino di tutti i reparti ospedalieri chiusi negli ultimi anni, sia nei piccoli ospedali sia in quelli di medie o grandi dimensioni, sulla base di una seria analisi delle reali esigenze dei territori e delle comunità;

potenziamento dei poliambulatori – Case della salute – Case di comunità – con un adeguato aumento degli specialisti e delle figure professionali, con la sperimentazione di nuove forme organizzative all’interno di un processo di riordino complessivo della sanità pubblica, che si costruisca con la partecipazione e il protagonismo di tutti i portatori di interessi in materia sanitaria presenti nella nostra regione;

creazione di una rete territoriale di strutture per la prevenzione e la cura della salute;

abolizione del numero chiuso per l’accesso alla facoltà di medicina e potenziamento delle specializzazioni;

netto miglioramento delle condizioni di lavoro del personale sanitario, sia dal punto di vista di turni e orari, sia dal punto di vista economico;

numero di medici e infermieri adeguato in tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie, per evitare turni massacranti e garantire la gestione delle emergenze;

taglio del finanziamento pubblico alla sanità privata;

gestione della sanità come servizio pubblico e non con criteri di tipo aziendalistico.

In particolare il documento sottoposto ai Comuni contesta la gestione dei Pronto Soccorso affidata a società che utilizzano i medici in affitto.

