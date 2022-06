Oristano

A Putzu Idu e S’Arena Scoada la sosta è ancora libera, ma non a San Giovanni di Sinis e Is Arutas. Dal fine settimana stalli blu a S’Archittu

È partito a rilento, con l’eccezione di Cabras, il servizio dei parcheggi a pagamento nelle coste dell’Oristanese. È ancora libera la sosta negli stalli delle spiagge di San Vero Milis, in attesa dell’installazione dei parcometri in via Zinnigas – a Putzu Idu – e a S’Arena Scoada e del via libera dalla Regione alla sospensione temporanea degli usi civici per Sa Mesa Longa, il lungomare di Putzu Idu, Mandriola e Sa Marigosa. Si registra un piccolo ritardo anche a S’Archittu, nel territorio di Cuglieri, dove i parcheggi a pagamento sarebbero dovuti partire oggi, ma così non è stato.

Il Comune di San Vero Milis ha esercitato una clausola contrattuale e riaffidato il servizio alla Sis, azienda umbra leader in Italia nella gestione dei parcheggi a pagamento. Come la scorsa estate, la Sis si occuperà degli stalli blu in via Zinnigas – a Putzu Idu – e a S’Arena Scoada. È ancora in una fase di stallo la questione della sospensione temporanea degli usi civici per alcune aree, tra cui il lungomare di Putzu Idu, a pochi passi da via Zinnigas.

La Sis ha chiesto al Comune di San Vero Milis chiarezza sulla gestione del servizio sul lungomare, perché se quest’ultimo servizio venisse affidato a un altro operatore si creerebbe inevitabilmente confusione, visto che il lungomare e via Zinnigas sono attigui. Non sarebbe invece problema avere diversi operatori nelle altre aree comunali, come Sa Mesa Longa, o nei terreni privati a Sa Rocca Tunda.

“I parcheggi blu in via Zinnigas e a S’Arena Scoada verranno attivati nei prossimi giorni”, ha fatto sapere il sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi, “entro questa settimana attendiamo inoltre il via libera definitivo dalla Regione sugli usi civici. Speriamo che da Cagliari mantengano la parola data. Una volta arrivato l’ok i parcheggi partiranno anche nelle altre aree”.

Dalla Regione nei giorni scorsi è arrivata la richiesta di un’integrazione alla domanda presentata dal Comune di San Vero Milis: è stata approvata lunedì dal Consiglio comunale ed è pronta per essere inviata. Per queste aree ci sarà poi da risolvere il rebus relativo alla gestione del servizio, se questo non verrà affidato alla Sis.

“Per l’installazione dei parcometri in via Zinnigas e S’Arena Scoada”, ha detto il direttore generale della Sis, Alessandro Guerra, “abbiamo bisogno di qualche giorno. Le colonnine le abbiamo, ma ci voglio i tempi tecnici per organizzare il viaggio in Sardegna e per l’attivazione del servizio. Al Comune di San Vero Milis abbiamo posto il problema della gestione dei parcheggi nel lungomare di Putzu Idu, che è molto vicino a via Zinnigas. Vogliamo capire come comportarci con le aree attigue a quelle che siamo chiamati a gestire”.

A S’Archittu la sosta si pagherà dal fine settimana. L’amministrazione comunale di Cuglieri ha individuato oltre 700 stalli a pagamento e affidato il servizio alla Oikos di Nuoro. L’obiettivo era partire il 15 giugno, ma non è stato possibile farlo a causa di un problema tecnico. Le colonnine sono già state posizionate, così come la segnaletica verticale. Tra domani e dopodomani verranno tracciate le linee blu, poi sarà tutto pronto.

“Partiremo venerdì, al più tardi sabato”, ha precisato il sindaco Andrea Loche, “a rallentarci è stato un problema tecnico alla macchina che traccia i parcheggi. Quest’anno il servizio verrà attivato in via sperimentale nella sola S’Archittu, l’anno prossimo contiamo di proporlo anche a Santa Caterina di Pittinuri. I prezzi sono bassi, inoltre per residenti e turisti ci sarà anche la possibilità di sottoscrivere vari tipi di abbonamento”.

Un’ora di sosta costerà soltanto un euro. Ma, a eccezione di alcune aree segnalate, sarà possibile pagare anche la mezza giornata 3 euro o l’intera giornata 5 euro. Per i turisti il Comune ha inoltre pensato all’abbonamento settimanale da 25 euro e a quello mensile da 80 euro. I residenti e i proprietari di immobili nella parte bassa di S’Archittu avranno inoltre la possibilità di acquistare l’abbonamento mensile al prezzo ridotto di 20 euro e quello stagionale a 50 euro. Potranno usufruire degli stessi sconti anche i titolari o gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, i dipendenti e gli ospiti delle attività ricettive nella parte bassa di S’Archittu. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti online.

Nella marina di Cabras i parcheggi a pagamento sono stati attivati la scorsa settimana e in pochi giorni è già stata superata quota 1.000 abbonamenti. Sono stati installati tutti i 27 parcometri previsti dall’appalto. Sono al momento ancora spente soltanto due colonnine a S’Archeddu ‘e Sa Canna, perché si trovano in aree al momento non ancora consegnate al gestore. Il servizio viene curato dalla Sis, la stessa società che opererà a Putzu Idu e S’Arena Scoada.

“Una grossa fetta dei parcometri”, ha spiegato il direttore generale Alessandro Guerra, “accetta i pagamenti con l’inserimento della carta di credito o bancomat, tutte le colonnine però supportano, oltre ai pagamenti con le monete, il sistema contactless. Abbiamo constatato che la metà delle transazioni avvengono tramite carta. Gli utenti inoltre prediligono il contactless, modalità che viene scelta nel 99% dei casi in cui viene processato un pagamento con carta”.

Nei giorni scorsi una signora si era rivolta a LinkOristano, lamentando di non essere riuscita a effettuare il pagamento del parcheggio tramite carta a San Giovanni di Sinis. “Mi dispiace quando un utente non riesce a usufruire di un nostro servizio”, ha commentato Guerra, “in questi casi consiglio di visitare il portale Muvin Cabras e di contattare i nostri operatori via telefono, via WhatsApp o via mail. Se la signora si fosse rivolta subito a noi sono certo che un ausiliario l’avrebbe raggiunta sul posto e il problema si sarebbe immediatamente risolto”.

