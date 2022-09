Da San Vero Milis a Madeira per i Mondiali di basket per atleti con sindrome di Down

Oristano Protagonista Lorenzo Puliga dell’Atletico Oristano Aipd. In Portogallo voleranno anche Davide Paulis e il vice-allenatore Mauro Dessì Lorenzo Puliga è pronto a salire sull’aereo che lo porterà a Madeira per disputare i Mondiali di basket per atleti con sindrome di Down, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre. Il ventiquattrenne di San Vero Milis è stato convocato in Nazionale da coach Giuliano Bufacchi. Per Puliga, che ha vinto due scudetti con l’Atletico Oristano Aipd, si tratta di un ritorno in azzurro. Con l’Italbasket Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) ha conquistato un Europeo nel 2017. Insieme a lui rappresenterà l’Atletico anche Davide Paulis, che arriva da Quartu Sant’Elena. In Portogallo non ci sarà invece lo storico capitano azzurro Antonello Spiga, oristanese che con la canotta dell’Italbasket ha portato a casa due Mondiali e due Europei tra il 2017 e il 2021. Il vice-allenatore della selezione è ancora Mauro Dessì, coach dell’Atletico Oristano Aipd. Fa parte dello staff anche Francesca D’Erasmo.

Davide Paulis in azione in azzurro - Foto Facebook Fisdir Federazione

Puliga e compagni giocheranno a Funchal, la capitale dell’arcipelago di Madeira. Affronteranno i padroni di casa del Portogallo, ma anche Ungheria, Finlandia, Arabia Saudita e Messico. “Partiamo da campioni in carica”, ha detto il vice-allenatore Mauro Dessì, “abbiamo dalla nostra i favori del pronostico, anche se confermarsi non sarà semplice. Abbiamo tanto entusiasmo, i ragazzi voglio affrontare questa esperienza al meglio. Delle nostre avversarie conosciamo soltanto il Portogallo, le altre formazioni saranno una scoperta. Per noi tecnici è già un successo esserci, è un premio per quanto fatto in questi anni”.

L'ex capitano dell’Italbasket Antonello Spiga

“Lorenzo Puliga ha fatto parte del primo gruppo vincente della Nazionale”, ha continuato Dessì, “ma dopo l’Europeo del 2017 non è più stato convocato in azzurro. In questi anni ha continuato a lavorare duro, è cresciuto in campo ed è un ragazzo più autonomo. La convocazione è il giusto premio dopo le buone prestazioni al Campionato italiano vinto a Ostia lo scorso novembre con la canotta dell’Atletico”. Come detto, saluta invece l’Italbasket il capitano Antonello Spiga. “Dispiace”, ha concluso il vice-allenatore, “ma tutto ha un inizio e una fine. La nostra esigenza era quella di formare un gruppo giovane che si dovrà far trovare pronto in vista degli appuntamenti internazionali futuri, a partire dai prossimi Trisome Games di Antalya, in Turchia, una sorta di Olimpiade per atleti con sindrome di Down”.

Lo staff tecnico dell’Italbasket Fisdir. Da sinistra Francesca D’Erasmo, Giuliano Bufacchi e Mauro Dessì

Fonte: Link Oristano