Da Samugheo a Venezia: grande vetrina per i mamutzones dopo la delusione del 2020

Samugheo

Tre anni fa erano partiti per il Veneto ma la sfilata era stata annullata a causa del Coronavirus

Erano già stati a Venezia nel 2020, ma allora la sfilata di carnevale era stata annullata perché proprio in quei giorni l’Italia veniva travolta dall’emergenza sanitaria legata ai tanti contagi da coronavirus.

Tre anni dopo, ecco la nuova occasione per il gruppo dei Mamutzones Antigos Samugheo. Lunedì 20 e martedì 21 febbraio porteranno i loro costumi in piazza San Marco e li mostreranno al mondo. In 18 sfileranno vestiti da mamutzones.

“è una grande emozione, non vediamo l’ora. La delusione del 2020 ci aveva lasciato l’amaro in bocca, siamo pronti a rifarci, rappresentando Samugheo e l’intera Sardegna”, ha detto il capogruppo dei Mamutzones Antigos Samugheo, Gianni Mura. “Un ringraziamento speciale va all’Unpli, l’Unione nazionale Pro loco d’Italia”.

Martedì 21 i Mamutzones Antigos Samugheo incontreranno le istituzioni, tra cui il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, i rappresentanti della Regione Veneto, il presidente dell’Unpli Antonino La Spina e il vicepresidente Fernando Tomasello. In qualità di soci-simpatizzanti, i Mamutzones Antigos porteranno a Venezia i saluti della Pro loco di Samugheo.

Nel gruppo anche alcuni accompagnatori, tra cui il vicesindaco di Samugheo Luigi Todde. Sarà presente anche il presidente dell’Unpli Sardegna, Raffaele Sestu.

Altre sfilate sono in programma sabato 18 febbraio a Benetutti, poi il 4 marzo a Ula Tirso e il 9 marzo ad Agrigento. L’associazione culturale Mamutzones de Samugheo, altra formazione attiva nel paese dell’Alto Oristanese, invece, sarà a Vimodrone, in Lombardia, il 25 febbraio.

Mercoledì, 15 febbraio 2023