Da Samugheo a Milano per donare una gamba sarda ad Aldo Giovanni e Giacomo

Samugheo

L’artigiano del legno Gabriele Mura ha incontrato l’attore Giacomo Poretti

Un colpo di fortuna. È così che lo descrive Gabriele Mura, l’artigiano di Samugheo che due giorni fa a Milano, nel pomeriggio dell’8 marzo, ha avuto modo di incontrare l’attore Giacomo Poretti e regalargli la sua gamba sarda: un omaggio al trio della comicità italiana e a uno dei loro film più amati di sempre, “Tre uomini e una gamba”.

“Sarda perché il legno di pioppo rosato proviene dal Mandrolisai di Samugheo”, spiega Gabriele Mura, titolare del laboratorio artistico La terra del legno, “ed è decorata con i simboli della nostra tradizione sarda. C’è anche il nastro blu, usato per fermare il gambaletto in orbace, che richiama l’abito maschile tradizionale samughese”.

Tutto è nato quasi per caso, dall’ordine di una cliente. “Un anno e mezzo fa circa”, racconta Gabriele Mura, “una ragazza di Oristano voleva regalare la replica dell’iconica gamba – un Garpez, viene chiamata nel film – al marito, grande fan di Aldo, Giovanni e Giacomo. Non trovava però un artigiano disposto a realizzarla. Il caso ha voluto che la cliente abbia contattato il mio laboratorio, e mi sono detto, perché no? Così ho accettato la sfida. Mai però avrei pensato che a distanza di un anno una seconda gamba sarebbe arrivata a uno degli attori”.

Successivamente, in occasione di un matrimonio di un amico a Lazise, sul lago di Garda, l’artigiano del legno era partito in auto con la gamba sarda. “Anche a me piacciono molto i tre attori e i loro film, ne ho approfittato per fare un po’ di pubblicità alla mia opera. Da quel giorno però la gamba è rimasta nella mia macchina, non l’ho mai più tolta”.

“Poi due domeniche fa”, aggiunge Gabriele Mura, “il circolo culturale La quercia di Vimodrone, vicino a Milano, ha contattato l’associazione Mamutzones de Samugheo, di cui anch’io faccio parte, per invitarci a sfilare in occasione del loro carnevale. Ho deciso così di partire in auto e portarmi dietro entrambe le due gambe di legno: quella realizzata per la mia cliente, da far autografare, e la mia da donare. Ho deciso poi di aggiungere all’insegna del mio laboratorio anche un avviso: Cercasi Aldo, Giovanni e Giacomo.. e Ringhio.. per consegna Garpez sardo, sperando che qualcuno lo notasse”.