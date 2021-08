Da Salmo diecimila piantine d’ulivo per i territori colpiti dal grande rogo

“Siamo contenti di essere stati scelti da Salmo come partner di questo progetto”, ha dichiarato il presidente Piras. “Un’iniziativa che gli fa onore e che dimostra la sua concreta vicinanza agli ulivicoltori duramente colpiti dagli incendi dei giorni scorsi. Da parte nostra siamo impegnati a gestire l’intera operazione con la massima trasparenza e avvalendoci del supporto e delle competenze anche degli enti che in Sardegna operano nel settore”.

“Tutto questo spezza il cuore non solo di chi vive in prima persona questa triste devastazione, ma di tutti i sardi che vedono la loro terra come una madre da proteggere e da amare”.

“Ettari di boschi andati in fumo”, si legge in una nota. “Un popolo messo a dura prova che senza nessun potere guarda cadere a pezzi gli sforzi di una vita, case e aziende e vede morire i propri animali senza riuscire a salvarli”.

Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, dona alle popolazioni colpite dagli incendi 10.000 piantine d’ulivo e delega il comitato di Oristano della Croce Rossa Italiana allo smistamento e alla distribuzione in tutto il territorio colpito dagli incendi.

Fonte: Link Oristano

