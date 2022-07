Novità di quest’anno, il potenziamento dell’assistenza ai bagnanti disabili, anche questo gestito dai bagnini. Saranno due le sedie job, utilizzate dal personale di salvataggio, per l’accompagnamento delle persone con disabilità fino all’ingresso in acqua, entrambe donate al Comune da gruppi di privati.

Sul litorale di Arborea l’estate entra nel vivo. “Sabato prossimo, 16 luglio, partirà il servizio di salvamento a mare”, ha annunciato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Davide Rullo. “Sarà ogni giorno e durerà per più di mese, fino al 31 agosto. Anche quest’anno, i bagnini saranno sulla spiaggia della 27, in prossimità dell’ ex colonia, dove sono custoditi tutti gli strumenti per il salvataggio, compreso un defibrillatore”, riferisce Rullo.

Il vicesindaco di Arborea Davide Rullo

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail