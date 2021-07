Da sabato parcheggi a pagamento anche nel litorale di San Vero Milis

“Da quest’anno poi”, conclude il sindaco Tedeschi, “abbiamo attivato anche le torrette di salvataggio a mare nelle tre spiagge principali: Putzu Idu, Sa Rocca Tunda e Sa Mesa Longa. Si parte questo fine settimana, poi il servizio sarà attivo tutti i giorni per l’intero mese di agosto per poi ridursi solo il fine settimana per il mese di settembre”.

Diverse le tariffe, come sempre, in base al tempo di sosta che l’utente sceglie: da un’ora, a due ore, quattro ore fino all’intera giornata.

“Proprio questa mattina”, dichiara il sindaco Luigi Tedeschi, “i tecnici stanno installando sei colonnine per il servizio dei parcheggi a pagamento. Abbiamo confermato l’accordo dell’anno scorso con le stesse condizioni per il comune”.

Fonte: Link Oristano

