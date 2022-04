“La lavanda è una pianta che possiede numerose proprietà curative e benefiche per l’organismo, “afferma Eralda Licheri, presidente della Lilt oristanese, “per questo l’abbiamo eletta come simbolo di prevenzione e cura di sé. Ma la lavanda sarà anche un mezzo concreto per fare e sostenere la prevenzione: acquistare un piccolo dono per sé o per gli altri ci permetterà di portare avanti le attività di sensibilizzazione e sostegno contro i tumori”.

Per promuovere la prevenzione oncologica, il tradizionale colore rosa che contraddistingue la Lilt virerà sul viola: allo stand dell’associazione, infatti, in cambio di un piccolo contributo economico, sarà possibile ricevere olii essenziali, saponi, sacchetti profumati e altri prodotti derivati dalla lavanda donati dall’azienda agricola Falchi, che da sempre sostiene le attività della LILT oristanese.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Oristano torna alla Fiera dell’Agricoltura di Arborea per promuovere il binomio fra salute e stili di vita “green”.

Eralda Licheri

