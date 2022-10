Anche la tappa quartese, come da preciso intendimento dell’artista, sarà anche l’occasione per promuovere la diffusione della conoscenza e della difficile arte dell’incisione a sbalzo, attraverso una tre giorni di laboratori con gli studenti delle scuole superiori quartesi, coinvolti nel progetto attraverso l’Assessorato all’Istruzione Comunale.

Domani nella Biblioteca delle Minoranze Linguistiche al piano inferiore dell’ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari si terrà l’inaugurazione della Mostra “I 12 Graffi” di Roberto Ziranu. Porterà i saluti dell’Amministrazione Comunale l’Assessore alle Attività Produttive Rossana Perra. La mostra sarà visitabile gratuitamente, tutti i giorni fino al 23 ottobre- dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00

