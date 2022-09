Da Cagliari a Quartu in 25 minuti. Il Ctm annuncia che dal 14 settembre 2022 parte la linea Qex – Quartu ExpresS, una linea diretta Cagliari – Quartu – Cagliari, con capolinea piazza Matteotti e via Brigata Sassari e ritorno in piazza Matteotti. Interamente sostenibile, gestita con filobus elettrici e con un risparmio di tempo di percorrenza grazie alla corsia preferenziale di viale Marconi e via Dante.

“E’ una linea che consentirà di arrivare da Cagliari a Quartu Sant’Elena e viceversa in 25 minuti, in un minor tempo rispetto alle linee già esistenti – annuncia Carlo Andrea Arba Presidente di Ctm SpA–perché è una linea studiata come un Brt (Bus Rapid Transit), cioè con l’utilizzo di corsie preferenziali. La linea Qex è una linea attiva dal lunedì al sabato e avrà una frequenza di solo 8 minuti dalle 7 del mattino alle 21. Il servizio inizia alle 4.23 del mattino da Quartu e termina con l’ultima corsa da Cagliari verso Quartu alle 22.55.

Auspichiamo che il progetto che abbiamo programmato possa essere presto in linea gestito con mezzi da 18 metri e con una frequenza ancora minore. Il tutto senza cantierizzazioni e costi aggiuntivi e, cosa non banale, sostenibile. Certo, l’ideale – conclude Arba – sarebbe che i mezzi CTM viaggiassero per tutto il percorso in corsie preferenziali e questo permetterebbe una puntualità assoluta e tempi molto concorrenziali alle vetture private”.

Il Sindaco di Cagliari e della Città metropolitana Paolo Truzzu si mostra soddisfatto: “L’obiettivo per la città metropolitana è quello di fornire un servizio pubblico veloce e affidabile: questa linea con otto minuti di frequenza rispetta questa necessità, nonché – aggiungo – permette a tanti cittadini di abbandonare la vettura privata e risparmiare sui costi del carburante, oltre che evitare traffico e inquinamento che sta portando a risultati climatici evidenti. Mi auguro che tutto il lavoro di programmazione che stiamo facendo come Amministrazione metropolitana e comunale e attraverso la nostra società CTM porti alla consapevolezza di un futuro per le nostre città sempre più connesso con la smart mobility anche attraverso la modalità condivisa”.

L’Assessora della mobilità di Quartu Sant’Elena Barbara Manca dichiara: “Più rapidità nella copertura del percorso e un incremento del servizio in termini di orario. Due ottime novità per i cittadini di Quartu, nell’ottica di una migliore funzionalità del servizio pubblico di trasporto. Con la nuova linea la città cresce dal punto di vista della mobilità e anche per ciò che concerne la sostenibilità ambientale. Riteniamo infatti che la riduzione dei tempi d’attesa del filobus, nonché la rapidità con cui sarà possibile raggiungere il capoluogo, siano un ottimo incentivo per l’utilizzo dei mezzi pubblici, il che significa utilizzare meno quelli privati e quindi anche decongestionare il traffico. Una piena copertura della giornata è un altro stimolo importante per cambiare un certo tipo di cultura oggi troppo legata all’auto privata. Il cittadino ha ora maggiore facilità di scelta, tenendo conto anche del fatto che l’utilizzo del filobus permette di non doversi preoccupare della ricerca e del costo del parcheggio”.

Ecco le caratteristiche del servizio.

Percorso della linea Qex da Cagliari s Quartu via Brigata Sassari

Andata: Matteotti (capolinea), via Roma, v.le Diaz, via Stazione Vecchia, v.le Bonaria, v.le Cimitero, via Dante, via San Benedetto, v.le Marconi, via Marconi, Brigata Sassari capolinea ( CTM point)

Ritorno: Brigata Sassari (capolinea), via Cagliari, via Marconi, v.le Marconi, via San Benedetto, via Dante, viale Cimitero, viale Bonaria, via Roma, Matteotti (capolinea)

Operatività: dal lunedì’ al sabato dalle ore 4.23 prima corsa da Quartu e 22.25 ultima corsa. Prima corsa da piazza Matteotti alle ore 4.55 e ultima corsa completa fino a Quartu alle 23.12.

Mezzi in servizio: 8 – filobus. Tempo di percorrenza: 25 minuti per tratta.

