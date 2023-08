Da Punta S’Incòdina a Porto Suedda: 22 pellegrini sui sentieri di Lodi alle Torri

San Vero Milis

L’iniziativa dell’Arcidiocesi di Oristano. Prossima partenza dalla pineta di Is Arenas

Sono arrivati da Quartu, Tonara, Senis, Genoni, San Gavino, ma anche da Milano e Roma. Ventidue pellegrini lunedì si sono ritrovati alle 7 del mattino a Punta S’Incòdina per partecipare al quainto cammino di Lodi alle Torri, l’iniziativa proposta dall’Ufficio per la pastorale del turismo dell’Arcidiocesi di Oristano.

Punto d’incontro lo sperone roccioso a forma d’incudine: qui i partecipanti si sono presentati e hanno fatto conoscenza prima di avviarsi lungo il percorso di 11 chilomentri – andata e ritorno – che li avrebbe portati sino a Porto Suedda.

Un percorso attraverso il territorio di tre comuni – San Vero Milis, Riola e Cabras – che permette di camminare e ammirare di continuo la bellezza di un mare blu turchese e delle sue falesie che, di anno in anno, cambiano forma a causa dei crolli dovuti alle mareggiate invernali che si abbattono sulla costa.

Dopo aver recitato la preghiera delle lodi, seduti davanti alla spiaggia di S’Arena Scoada, i pellegrini si sono diretti verso il lungomare di Putzu Idu, poi nel borgo di Mandriola fino ad arrivare alla torre Sa Mora e al faro.

Da qui, il gruppo si è messo in cammino per raggiungere la tappa successiva, ovvero la tomba dei giganti di Cuccuru Mannu, passando per le cave dismesse di trachite di San Vero Milis e in quella del Parco dei Suoni di Riola.

Da lontano, si poteva ammirare l’isola di Mal di Ventre: la bellezza del panorama circostante unita all’aria mattutina ha contribuito a mantenere viva l’attenzione dei partecipanti, alcuni dei quali – alla prima esperienza – ne hanno approfittato per porre alcune domande.

Dopo circa 30 minuti, i camminanti hanno hanno fatto una sosta per ammirare la tomba dei giganti. La tomba collettiva, i cui scavi sono iniziati nel 2011, viene fatta risalire all’età del Bronzo e si trova scavata su una collinetta distante 120 metri dalle falesie de Su Tingiosu. Il sito ha ospitato, tra gli altri, anche un bambino di 11 anni. È sprovvisto del tutto di segnali che la indichino ai turisti, nonostante la sua rarità nel Sinis.

Il cammino è poi proseguito, passando in mezzo ai lentischi per arrivare sino ai cumuli di pietra, che centinaia e centinaia di pellegrini nel tempo hanno creato, una sorta di espiazione e/o liberazione. Un rituale che lungo i cammini più celebri si compie per indicare che il cammino libera dai pesi (ovvero peccati, preoccupazioni, dipendenze, pesi inutili) accumulati lungo la vita, per poter così proseguire nel percorso più spediti e leggeri, con ciò che è essenziale per giungere alla meta.

La sosta è stata anche l’occasione per recitare la preghiera del pellegrino del Sinis, prima di riprendere la marcia sino al cippo che nei pressi di Porto Suedda ricorda l’incidente in auto che colpì tragicamente alcuni giovani di Cabras, diversi decenni fa.

L’arrivo alla meta poco più in là è stata l’occasione, infine, per qualcuno di scendere in spiaggia e immergere i piedi nell’acqua prima di compiere il cammino a ritroso, stavolta con il caldo che si è fatto sentire e ha messo a dura prova il gruppo.

Giunti alle prime case di S’Arena Scoada, prima di darsi appuntamento per il 6° cammino – in programma lunedì 7 agosto – presso la Pineta Is Arenas per raggiungere il monumento alla Madonna di Spagna, sì è recitata la preghiera per la Terra di papa Francesco e i pellegrini si sono impegnati a custodire e ad accrescere la cura per la salvaguardia del creato.

Tutte le informazioni sui cammini – durata, grado di difficoltà, tempi, il necessario da portare – sono a disposizione sulla pagina internet camminodelagomodeo.it/lodi . È possibile chiedere chiarimenti con un messaggio WhatsApp al numero 331.7912610.