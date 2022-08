Da Pirri un appello a Radio Zampetta Sarda: “Attila è scappato, aiutateci”

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA; OFFRESI RICOMPENSA A CHIUNQUE RITROVI ATTILA.

Scappato da zona Eurospin rotonda via Peretti, Pirri. È stato visto correre all’altezza dell’inceneritore direzione 131. È molto impaurito, cane nero di nome Attila. Ha un collare nero con medaglietta rosa e collare seresto. Nella medaglietta c’è il nome di Asia ma il numero è il mio. Non provare a prenderlo perché scapperebbe. Contattare numero 3405173670 a qualunque ora. Vi prego siamo disperati.

