Da Pirri al Brotzu attraverso il rione Fonsarda: ecco la nuova linea della metro a Cagliari

L’obiettivo è quello di riavvicinare gli ospedali del capoluogo all’area vasta e al resto dell’Isola. Per far sì che chi deve raggiungere il Brotzu o il Microcitemico dall’hinterland o dagli altri centri dell’Isola possa farlo senza prendere l’auto e dare il proprio contributo al congestionamento del traffico cittadino.

Potrà arrivare col treno o con l’autobus e una volta in piazza Matteotti (da dove presto sarà realizzata la linea di collegamento con piazza Repubblica) e da lì raggiungere comodamente in poco tempo gli ospedali cagliaritani: l’Oncologico ” Businco”, il Pediatrico Microcitemico “Antonio Cao” e il “San Michele”) attraverso la “Direttrice ospedali” che collegherà la fermata di via Vesalio (della tratta già in funzione piazza Repubblica – San Gottardo) con via Jenner attraverso via Torricelli, via dei Donoratico e via dei Valenzani.

La Regione chiarisce che è già stata condivisa una prima ipotesi di tracciato, e così ha dato il mandato alla Direzione generale dell’assessorato ai Trasporti, attraverso il Servizio per le infrastrutture, per la pianificazione strategica e gli investimenti per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della “Direttrice Ospedali”. Il tracciato dovrà essere concordato con la Città Metropolitana di Cagliari e il Comune di Cagliari. Ma esiste già un progetto di massima risalente al 2008. Parte dalla fermata Vesalio dell’attuale linea Piazza Repubblica-Gottardo e da lì si snoda lungo la stessa via Vesalio, via Torricelli e via Chiabrera. Raggiunge l’istituto Bacaredda e il parco Giovanni Paolo II nel rione Fonsarda e gira poi in via del Nastro Azzurro e via dei Donoratico fino al deposito del Ctm. Da lì, scavalca viale Ciusa, e penetra in via dei Valenzani accanto alla lottizzazione della coop Cento e il confine col parco di Monte Claro, prima di immettersi in via Jenner e concludere la corsa all’ospedale Brotzu. Resta il nodo dell’attraversamento di via Cadello.

"Il tracciato è da definire con il Comune cui spetta tale che indicazione e competenza", spiega Carlo Poledrini, direttore generale dell'Arst, azienda che "svolge le verifiche sulla realizzabilità tecnica delle diverse ipotesi. La base di partenza è il piano del 2008 che era però di larga massima. Appena possibile ci incontreremo con il Comune di Cagliari".