I dolci della tradizione sarda saranno in mostra a Massa Carrara per un’occasione speciale. La Sardegna sarà presente per i 40 + 2 anni della Fiera del Tirreno, in programma da oggi fino lunedì 7 marzo.

Parteciperanno all’importante evento sessanta artisti italiani decoratori appartenenti alla FIPGC – Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, tra cui anche una delegazione della Sardegna. Tra i sardi ci sarà Laura Cadoni, pasticciera di Palmas Arborea. Tutti insieme sono stati chiamati a realizzare una torta monumentale che sarà esposta per tutti i giorni in cui si terrà la fiera e i vari campionati.

“La torta sarà composta con pezzi che rispecchiano i nostri dolci tradizionali”, spiega Laura Cadoni. “Dovevamo rispettare un tema, quello del mare. Dalla Sardegna, insieme ad altre due colleghe, abbiamo dunque deciso di trasformare i nostri dolci della tradizione e adattarli al tema richiesto”.

“Nel mio caso, ho realizzato una barriera corallina interamente in pasta di mandorle”, dice la pasticciera di Palmas Arborea, ” e che riporta, fondamentalmente, la tipica lavorazione del sospiro e del fruttino. A fare da contorno, ci saranno le mie capigliette , anch’esse decorate a tema, in versione limited edition dati i tempi di lavorazione lunghissimi, e i sospiri”.

“Un’occasione come questa è da prendere al volo nonostante il poco tempo”, aggiunge Laura Cadoni. “Si tratta di un’importante vetrina a livello nazionale e internazionale per il nostro settore, ma non solo. È anche un modo per dimostrare che la Sardegna può trasformare un suo dolce tradizionale in modo innovativo, e quindi partecipare a un progetto del genere. In effetti, credo che ricreare dei coralli con la pasta di mandorle non fosse stato mai fatto e sono molto contenta di questo”.

Il progetto di Laura Cadoni è arrivato ieri in Fiera e insieme a questo anche le sue tipiche capigliette e sospiri, richieste esplicitamente dagli organizzatori. Ma l’impegno per la pasticciera originaria di Palmas Arborea non è finito: “Mi è stato detto che dovrò fare delle dimostrazioni sui dolci della nostra tradizione, nel mio caso della provincia di Oristano, e quindi farò l’amaretto in tutte le sue sfaccettature”, conclude emozionata Laura Cadoni.

“Questo importante risultato lo dedico a mio padre che, ormai non c’è più, e che mi ha sempre sostenuto e voleva che portassi avanti la nostra tradizione dolciaria. A Massa Carrara non porterò solo me stessa, ma anche il nostro paese, Palmas Arborea, i sacrifici di questi anni e il ricordo di mio padre e della mia famiglia”.

Venerdì, 4 marzo 2022

