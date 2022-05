“Chi c’è dietro le stragi di mafia”, ha detto Agostino, “chi ha interesse in politica e in economia? Sono tanti gli uomini con la divisa e magistrati coraggiosi che hanno perso la vita combattendo contro la mafia. Non mi accontento più degli esecutori materiali degli attentati, se vogliamo davvero essere un popolo libero dobbiamo mandare in carcere i mandanti”.

Mai dimenticare. È l’appello lanciato a Oristano da Vincenzo Agostino a trent’anni dalla strage di Capaci, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Ospite stamane del presidio Libera del liceo Classico “De Castro”, Agostino ha voluto ricordare il sacrificio del figlio Nino, agente di polizia ucciso dalla Mafia tre anni prima del giudice, suo collaboratore e come Falcone impegnato anche lui nella cattura di latitanti mafiosi.

Commemorazione del trentennale della strage di Capaci al liceo De Castro di Oristano, a cura del presidio Libera

