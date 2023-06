Da Oristano gli auguri alla Repubblica italiana: cerimonia e riconoscimenti – Foto e video

Oristano

Le parole del prefetto Angieri

Celebrazione ufficiale oggi a Oristano per il 77° anniversario della fondazione della Repubblica. La cerimonia in piazza Mariano davanti al monumento dei caduti.

Dopo il consueto alzabandiera il prefetto Salvatore Angieri, insieme al sindaco Massimiliano Sanna e al commissario straordinario della Provincia Massimo Torrente, hanno deposto una corona di fiori in onore ai caduti in guerra.

E’ stato lo stesso prefetto a dare lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Oggi celebriamo la Festa della Repubblica, nel settantasettesimo anniversario”, ha detto il prefetto Angieri, “ma ricorrono anche 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, riferimento sicuro, Carta fondamentale che garantisce la libertà e definisce diritti e doveri nella nostra comunità. Un grazie a chi nelle scorse settimane, ha dato con instancabile impegno, in occasione dell’emergenza alluvionale che ha colpito così duramente l’Emilia-Romagna e territori della Toscana e delle Marche, testimonianza della vicinanza solidale e operosa delle istituzioni ai bisogni e al dolore delle persone e delle comunità. Particolare attenzione vanno infine rivolte alle fasce più fragili della popolazione, alle situazioni di marginalità, con un’attenzione particolare ai fenomeni di degrado e alle situazioni di disagio sociale, soprattutto dei giovani e degli anziani”.

Il prefetto ha quindi rivolto il suo saluto agli oristanesi: “Sono grato della vostra presenza”, ha detto il prefetto Salvatore Angieri, rivolgendosi alle autorità e ai cittadini presenti, “perché testimonia il sentimento profondo che unisce le istituzioni democratiche a questa città e che le lega al proprio territorio. Ritrovarsi oggi da un senso di coesione nel giorno della festa più importante del Paese”.

“Oggi”, ha proseguito il prefetto Angieri, “costituisce anche l’occasione per rendere omaggio alla memoria di Vincenzo Curtale che donando la sua vita ha salvato due persone che rischiavano di annegare in mare. La medaglia che consegnamo alla madre vuole essere un segno in ricordo di quel sacrificio”.

“La conoscenza diretta di questo territorio e i primi contatti con le Istituzioni e le comunità locali di questo territorio”, ha aggiunto il prefetto Angieri, “mi offrono l’immagine di una collettività che conserva intatto un radicale e profondo rispetto di quei principi fondamentali di solidarietà e del vivere civile che sono alla base della nostra democrazia. Viviamo un post pandemia contraddistinto da una guerra, le cui conseguenze sono avvertite dalla nostra popolazione. Dalle prime interlocuzioni con le forze dell’ordine i controlli, sono stati incrementati nei primi 4 mesi rispetto al 2022”.

“Essere ai primi posti come sicurezza a livello nazionale è il risultato dell’impegno delle forze dell’ordine che presidiano il territorio e alle quali va il mio plauso. Significativo anche il loro impegno al contrasto alla lotta contro gli stupefacenti”.

“Un saluto al mondo produttivo, dell’associazionismo e del volontariato. Sarò decisivo”, ha concluso il prefettodi Oristano Salvatore Angieri, “il raccordo con i sindaci, le vere sentinelle del territorio”.

Al termine della cerimonia sono state concesse sei onorificenze al merito della Repubblica, a coloro che si sono contraddistinte nel campo delle lettere, delle arti, della economia e per attività sociali ed umanitarie e che hanno svolto la propria carriera civile e militare al servizio dello Stato. Le onorificenze sono state consegnate al maresciallo maggiore Carlo Barbera, attualmente in servizio al comando provinciale dei carabinieri di Oristano; a Francesca Cappai, educatrice sanitaria in servizio alla Assl; a Rita Maria Caria e Franca Miscali, funzionarie della Prefettura di Oristano; a Marco Casu in servizio alle Poste e alla sua collega Monica Garippa, in pensione.

E’ stata concessa la medaglia d’oro al valor civile alla memoria di Vincenzo Ismaele Curtale, il commerciante di Oristano, annegato nell’agosto del 2015, all’età di 41 anni, dopo aver salvato due bagnanti che si erano trovati in difficoltà nel mare di San Giovanni di Sinis.

La medaglia è stata consegnata alla madre Bonaria Cois dal prefetto Salvatore Angieri e dal sindaco di Oristano Massimiliano Sanna.

Ad accompagnare la cerimonia le musiche della banda Musicale Mariano Bartolucci” di Cabras, che oltre all’inno di Mameli ha proposto anche l’inno d’Europa.