Da Oristano e dalla Sardegna a Torino, i Supereroi regalano un sorriso al piccolo Mirko

Oristano

Tanto affetto per il bimbo malato, che desiderava vedere i suoi personaggi preferiti

È arrivato anche da Oristano e dalla Sardegna intera un messaggio di speranza per Mirko. Per il bimbo di 7 anni – malato terminale e ricoverato al Regina Margherita di Torino – gli amici dei genitori avevano espresso il desiderio di richiamare in piazza tante persone vestite da Supereroi. Un appello che nei giorni scorsi ha ricevuto una risposta inaspettata e al quale si sono aggiunti anche diversi Supereroi dalla Sardegna, radunati in un video messaggio da Daniele Rocchi, vice presidente associazione Donatorinati della Polizia di Stato Sardegna e segretario Silp Cgil Oristano.

Già abituato a indossare il costume da supereroe, appena ha saputo delle gravi condizioni di salute del piccolo Mirko, Rocchi ha voluto dedicargli un messaggio di vicinanza e coraggio, esaudendo anche da lontano il desiderio del bambino di vedere i suoi supereroi preferiti.

Con lui (che ha interpretato Superman), hanno partecipato al video Manuela Fa di Marceddì (Spider Gwen), il piccolo Gael (Spider child), Salvatore Monni (Batman Cagliari) Cristiano Manconi di Baratili San Pietro (Capitan America), Michele Piras (Spiderman di quartiere Cagliari), Alessandro Polizzia (Spiderman Peter Parker Cagliari), Joele Piga (Jack Sparrow) ,Massimiliano De Sanctis – Infinity Party da Cori (Super Mario e Hulk), Lorenzo Fadda, ristoratore di Oristano (Capitan America) con i suoi collaboratori Michael Salis (Acqua Man), Donato Pisanu (poliziotto gonfiabile), Riccardo Serpau (lottatore sumo gonfiabile), Michael Lobina (Venom Spiderman Nero).

Dopo aver visto il video, Mirko – con vicino il suo super papà – ha ringraziato i supereroi sardi con un messaggio vocale nel quale dice: “Grazie mille a tutti! Il video era bellissimo”, ha detto. “E fra un po’ combattiamo il crimine assieme, un bacio”.

“Ringrazio i miei cari amici che ancora una volta hanno dimostrato un cuore gigantesco e proiettato alla solidarietà, stavolta abbiamo superato le coste della Sardegna per donare un sorriso a Mirko, che voleva vedere i suoi Supereroi preferiti”, ha spiegato Daniele Rocchi. “Abbiamo pensato di fare questo video perché non sarebbe stato possibile raggiungerlo all’interno del reparto dove è ricoverato, e perché – anche se distanti – il nostro amore a sostegno delle persone più fragili non ha bisogno di veicoli di trasporto convenzionali. Si può esprimere affetto e amore e far sentire all’altro la propria vicinanza anche se si è distanti, perché la distanza non fa affievolire i legami forti, la volontà di fare qualcosa a fin di bene”.

Lunedì, 12 giugno 2023