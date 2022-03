Cagliari

Blitz stamane alle prime luci dell’alba: quattro arresti

Arrivavano anche dalla provincia di Oristano e persino da quella di Nuoro per comprare la droga in quello che i carabinieri ritengono fosse uno dei maggiori centri di spaccio di stupefacenti di Cagliari, al quale facevano riferimento per i loro acquisti esponenti della cosiddetta “Cagliari bene”. Un centro di spaccio portato alla luce dopo accurate indagini e un blitz partito stamane alle prime luci dell’alba nel quartiere di Sant’Elia, dove sono state arrestate quattro persone: Diego Dario Caria , 26 anni, Angelo Masala 27 anni, il padre Vincenzo, 51 anni, e Gianluca Mallus, 21 anni.

Nel corso del blitz sono state sequestrati 4.900 euro in contanti e 50 dosi di cocaina ed eroina.

La banda aveva organizzato un fiorente mercato della droga tra via Schiavazzi e via Utzeri, utilizzando diversi sistemi di sicurezza: dagli appartamenti protetti con porte blindate, alle casupole abusive con grate per la vendita delle dosi di cocaina ed un sistema di vedette. Lo stupefacente veniva conservato in cilindri con magneti nascosti sotto le auto o nei pali della luce per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Come hanno spiegato i carabinieri del nucleo investigativo provinciale, diretti dal comandante del reparto operativo Michele Tamponi, l’attività illecita era fiorente e faceva guadagnare importanti somme di denaro. Si parla di circa 15 mila euro di incassi al mese.

L’attività di spaccio non conosceva soste e avveniva anche tramite un unico telefono cellulare che, secondo l’accusa, i quattro arrestati si scambiavano per gestire le richieste.

Durante il lockdown il gruppo, che operava anche nei giorni festivi, era arrivato a gestire una media di 30 transazioni al giorno.

Il tenente colonnello Michele Tamponi ha spiegato che l’indagine è nata in seguito all’attentato incendiario ai danni di un brigadiere della stazione di San Bartolomeo avvenuto ad ottobre scorso: il brigadiere aveva partecipato ad alcune indagini che avevano portato a diversi arresti nel quartiere di Sant’Elia.