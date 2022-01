Roma

In vigore le nuove restrizioni decise dal Governo. Ecco le regole e le poche eccezioni

Niente vaccino? Da oggi vivere in Italia diventa più complicato: sono in vigore le nuove restrizioni decisa dal Governo che rendono necessaria per molte attività e servizi la presentazione del Green Pass “rafforzato”, cioè la certificazione che riceve chi ha completato la vaccinazione (oppure è guarito dal Covid-19) da meno di sei mesi.

Da oggi, soltanto chi presenta il Green pass rafforzato sarà ammesso in

alberghi e altre strutture ricettive;

ristoranti e bar, sia al chiuso che all’aperto;

partite, gare ed eventi sportivi in genere, o al chiuso o all’aperto;

piscine, centri natatori, centri benessere e impianti destinati agli sport di squadra, anche all’aperto (unica eccezione: i centri termali per trattamenti riabilitativi o terapeutici);

spettacoli all’aperto e al chiuso, in cinema, teatri, sale da concerto e in tutti i locali di intrattenimento o che propongono musica dal vivo;

musei, parchi tematici, centri culturali, centri sociali o ricreativi, anche per attività all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

centri congressi, fiere e sagre;

feste legate a ricorrenze civili o religiose;

sale gioco, sale scommesse, sale bingo.

Serve il Green Pass rafforzato per viaggiare sui mezzi del trasporto pubblico (aerei, treni, navi, autobus), a breve oppure a lunga percorrenza.

Le uniche eccezioni sono previste da un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza: sarà sufficiente il Green Pass “base” (rilasciato anche dopo un test negativo presso i servizi autorizzati) per viaggiare in traghetto dalle isole minori, se – per motivi di salute o di studio – la persona deve raggiungere il continente o un’isola più grande.

Secondo la stessa ordinanza, il trasporto scolastico non è equiparato al trasporto pubblico locale e – fino al 10 febbraio – potranno viaggiare sugli scuolabus gli studenti non vaccinati, anche sopra i 12 anni, purché indossino la mascherina FFP2.

Autorizzati a viaggiare in aereo senza il Green Pass rafforzato soltanto i ragazzi e bambini sotto i 12 anni e le persone che non possono essere vaccinate (e lo dimostrano con un certificato medico).

L’obbligo del Green Pass rafforzato non si applica ai voli internazionali.

Lunedì, 10 gennaio 2021

